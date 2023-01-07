«Это безобразие. Судить стали хуже». Канчельскис – о VAR

"кто вообще придумал VAR – это безобразие..."
...хотели, как лучше, а получилось - судьи стали извлекать выгоду от использования ВАР, появилось не паханное поле для подтасовок (для ивановых, казарцевых, еськовых и др. персонажей): возможностей подрисовать мяч на уровне плеча, провести линию криво, заметить миллиметровый офсайд руки, про игру рукой в штрафной - вообще темный лес...(( ВАР должен работать в автоматическом режиме (как на ЧМ-22), а не как в РПЛ, с выяснением ошибок по 10-15 минут... а судить, к сожалению, лучше не стали не из-за ВАРа, а из-за недостаточного уровня профессионализма судей, ВАР - лишь инструмент для помощи арбитрам, и его надо правильно использовать... а из-за "праведного возмущения" Канчельскиса его ведь не отменя
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал систему VAR.
«Конечно, можно попробовать и посмотреть, что получится из послематчевых комментариев судей. Идея неплохая. Посмотрим, что из этого выйдет.
Но сейчас меня больше всего волнует VAR. Не знаю, кто вообще придумал VAR – это безобразие. Судьи стали судить хуже», – сказал Канчельскис.
- На уровне ФИФА VAR впервые была апробирована в России – на Кубке конфедераций-2017.
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