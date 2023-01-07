Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Это безобразие. Судить стали хуже». Канчельскис – о VAR

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал систему VAR.

    «Конечно, можно попробовать и посмотреть, что получится из послематчевых комментариев судей. Идея неплохая. Посмотрим, что из этого выйдет.

    Но сейчас меня больше всего волнует VAR. Не знаю, кто вообще придумал VAR – это безобразие. Судьи стали судить хуже», – сказал Канчельскис.

    • На уровне ФИФА VAR впервые была апробирована в России – на Кубке конфедераций-2017.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Ощущение, что Канчельскис служил в MI‑6». Кавазашвили – об обвинении России в подкупе соперников на ЧМ-2018 1
    Зарема резко ответила Канчельскису, который раскритиковал ее работу в «Спартаке» 6
    Канчельскис: «В России женщины чуть ли не разваливают клубы. Зачем они нужны в футболе?» 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27909

      JTherry 37 минут назад

      "кто вообще придумал VAR – это безобразие..."
      ...хотели, как лучше, а получилось - судьи стали извлекать выгоду от использования ВАР, появилось не паханное поле для подтасовок (для ивановых, казарцевых, еськовых и др. персонажей): возможностей подрисовать мяч на уровне плеча, провести линию криво, заметить миллиметровый офсайд руки, про игру рукой в штрафной - вообще темный лес...(( ВАР должен работать в автоматическом режиме (как на ЧМ-22), а не как в РПЛ, с выяснением ошибок по 10-15 минут... а судить, к сожалению, лучше не стали не из-за ВАРа, а из-за недостаточного уровня профессионализма судей, ВАР - лишь инструмент для помощи арбитрам, и его надо правильно использовать... а из-за "праведного возмущения" Канчельскиса его ведь не отменя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +968

      Fialet 1 час назад

      И опять он прав. Хотят подсудить - и с ВАРом подсудят, пример ЦСКА с Краснодаром, игрок ЦСКА сыграл рукой, все видели, а судья на ВАРе не видел. Всё по прежнему, только стали время тянуть, и игрокам больше на мозги капать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11