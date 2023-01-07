«Это безобразие. Судить стали хуже». Канчельскис – о VAR

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал систему VAR.

«Конечно, можно попробовать и посмотреть, что получится из послематчевых комментариев судей. Идея неплохая. Посмотрим, что из этого выйдет.

Но сейчас меня больше всего волнует VAR. Не знаю, кто вообще придумал VAR – это безобразие. Судьи стали судить хуже», – сказал Канчельскис.

На уровне ФИФА VAR впервые была апробирована в России – на Кубке конфедераций-2017.

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