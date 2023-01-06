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    «Суп, похожий на кровь». Форвард «Урала» Влут – о самом популярном блюде в России

    Нападающий «Урала» Рай Влут ответил на вопросы о еде в Нидерландах и России.

    – Мы отлично знаем итальянскую, американскую, азиатскую кухни. А что из себя представляет еда в Нидерландах?

    – Если честно, то у нас нет своей кухни, как, например, в Италии. Если моя мама готовит что-­то национальное, то это блюда из картофеля и фасоли.

    – Самое традиционное блюдо, которое первым приходит в голову?

    – Стамппот. Это смесь пюре из картофеля и овощей, но точного рецепта я вам не скажу, потому что каждый готовит его по-­своему.

    Если вы хотите приготовить стамппот сами, то вам лучше посмотреть в интернете.

    – А знаешь ли ты какое самое популярное блюдо в России?

    – Это такой красный суп, по цвету похожий на кровь? (смеется). Я его не пробовал, но видел, что многим парням он здесь нравится.

    Только по цвету, конечно, выглядит не очень. Я сильно сомневаюсь пробовать ли мне его, но если вы говорите, что на вкус он лучше, чем на цвет, то обязательно попробую.

    • В сентябре «Урал» купил Влута у «Астаны».
    • Он забил 2 гола в 8 матчах.
    • Форвард не играет с 20 октября из-за травмы.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    Сегодня, 17:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +598

      Лицом_на_клаве 50 минут назад

      Ничего не понимают в искусстве толерантные из Еврорейха. Борщ это искусство, а соляночка с холодной водочкой это уже искусство в квадрате. Гыгыгы

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      Рейтинг: +5078

      PAREVG. 1 час назад

      Борщ - это очень вкусно!!!!!!!!!!!!

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