«Суп, похожий на кровь». Форвард «Урала» Влут – о самом популярном блюде в России

Нападающий «Урала» Рай Влут ответил на вопросы о еде в Нидерландах и России.

– Мы отлично знаем итальянскую, американскую, азиатскую кухни. А что из себя представляет еда в Нидерландах?

– Если честно, то у нас нет своей кухни, как, например, в Италии. Если моя мама готовит что-­то национальное, то это блюда из картофеля и фасоли.

– Самое традиционное блюдо, которое первым приходит в голову?

– Стамппот. Это смесь пюре из картофеля и овощей, но точного рецепта я вам не скажу, потому что каждый готовит его по-­своему.

Если вы хотите приготовить стамппот сами, то вам лучше посмотреть в интернете.

– А знаешь ли ты какое самое популярное блюдо в России?

– Это такой красный суп, по цвету похожий на кровь? (смеется). Я его не пробовал, но видел, что многим парням он здесь нравится.

Только по цвету, конечно, выглядит не очень. Я сильно сомневаюсь пробовать ли мне его, но если вы говорите, что на вкус он лучше, чем на цвет, то обязательно попробую.

В сентябре «Урал» купил Влута у «Астаны».

Он забил 2 гола в 8 матчах.

Форвард не играет с 20 октября из-за травмы.

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