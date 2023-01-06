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  • «Существо. Кто ты такой?». Экс-игрока «Зенита» Денисова раскритиковали за его поведение

«Существо. Кто ты такой?». Экс-игрока «Зенита» Денисова раскритиковали за его поведение

6 января 2023, 13:34
14

Пресс-атташе Федерации современного пятиборья в России Алексей Попов раскритиковал экс-игрока «Зенита» и сборной России Игоря Денисова.

«Иду вчера через Екатерининский парк, навстречу вот это существо (кто не знает – это бывший футболист Игорь Денисов) с товарищем и орет на весь парк: «Мне платить за зал? А, может быть, это они должны платить за то, что с ними играет капитан сборной России?»

Видимо, Денисов с кем-то играл в футбол в зале и его попросили скинуться на аренду помещения.

Подумалось, а кто ты, блин, такой? Ты получал охрененные бабки за то, что играл в футбол. Играл довольно херово, если сборная, капитаном которой ты был, при тебе ничего не добилась. Так почему ты считаешь, что делаешь одолжение кому-то, выходя погонять мячик?

Весь мир заметил, что ушел Пеле. Если вдруг исчезнет Игорь Денисов, этого не заметит никто, кроме кучки его близких. Жаль, что большинство наших так называемых футболистов этого не понимают», – написал Попов в соцсети.

  • Денисов завершил карьеру в 2019 году.
  • Ему 38 лет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Денисов Игорь
Комментарии (14)
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Лицом_на_клаве
1673001857
У Денисова конечно есть тараканы в башке. Такое орать не стоило конечно. Но его знают в России и он многого добился в футболе, а вот этого пятиборца точно никто не знает. За базар может и ответить. У Денисова это не заржавеет. )))))
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ц
1673002040
Ты сам "существо".
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Rоbby
1673002970
Просто Дениске в голову часто мячом заряжали... Такое же гавно, как Кокоша... Понтов выше крыши, а человек- гавно
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IVANRUS777
1673009469
По крайней мере Денисов говорит людям в лицо то что думает, а не за спиной дешёвым газетёнкам интервью раздаёт. Подумалось ему. Так подошёл бы к Игорю и сказал бы ему в лицо то что подумалось, но походу просто зассал. А так обосрался от радости, что хапануть можно на такой встрече. Денисова уважаю за его гражданскую позицию.
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crf575757
1673009853
хорошим футболистом он был, но это "существо" как было говном,так и осталась по отношении к другим людям, слишком высокое самомнение!
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Вомбат
1673012493
Мечта у меня вполне осуществимая - свести Денисова с Широковым. Пусть две агрессивных и несимпатичных мне личности подерутся. Им есть на какой почве.
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Stavr007
1673018471
Попка решила хайпануть на деньгисове? "играл довольно херово, если сборная ничего не добилась" , тоесть 1 человек в этом виноват... в дурку алексея жопова...
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Bozigit
1673035991
Ни когда не уважал
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sined1951
1673094775
Этому пресс-атташе хочется в морду плюнуть. Ненавижу стукачей и любителей попиариться за чужой счет. Мало ли что человек кричит-какое твое **** дело?
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