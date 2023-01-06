«Существо. Кто ты такой?». Экс-игрока «Зенита» Денисова раскритиковали за его поведение

Пресс-атташе Федерации современного пятиборья в России Алексей Попов раскритиковал экс-игрока «Зенита» и сборной России Игоря Денисова.

«Иду вчера через Екатерининский парк, навстречу вот это существо (кто не знает – это бывший футболист Игорь Денисов) с товарищем и орет на весь парк: «Мне платить за зал? А, может быть, это они должны платить за то, что с ними играет капитан сборной России?»

Видимо, Денисов с кем-то играл в футбол в зале и его попросили скинуться на аренду помещения.

Подумалось, а кто ты, блин, такой? Ты получал охрененные бабки за то, что играл в футбол. Играл довольно херово, если сборная, капитаном которой ты был, при тебе ничего не добилась. Так почему ты считаешь, что делаешь одолжение кому-то, выходя погонять мячик?

Весь мир заметил, что ушел Пеле. Если вдруг исчезнет Игорь Денисов, этого не заметит никто, кроме кучки его близких. Жаль, что большинство наших так называемых футболистов этого не понимают», – написал Попов в соцсети.

Денисов завершил карьеру в 2019 году.

Ему 38 лет.

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