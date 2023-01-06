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    «Существо. Кто ты такой?». Экс-игрока «Зенита» Денисова раскритиковали за его поведение

    Пресс-атташе Федерации современного пятиборья в России Алексей Попов раскритиковал экс-игрока «Зенита» и сборной России Игоря Денисова.

    «Иду вчера через Екатерининский парк, навстречу вот это существо (кто не знает — это бывший футболист Игорь Денисов) с товарищем и орет на весь парк: «Мне платить за зал? А, может быть, это они должны платить за то, что с ними играет капитан сборной России?»

    Видимо, Денисов с кем-то играл в футбол в зале и его попросили скинуться на аренду помещения.

    Подумалось, а кто ты, блин, такой? Ты получал охрененные бабки за то, что играл в футбол. Играл довольно херово, если сборная, капитаном которой ты был, при тебе ничего не добилась. Так почему ты считаешь, что делаешь одолжение кому-то, выходя погонять мячик?

    Весь мир заметил, что ушел Пеле. Если вдруг исчезнет Игорь Денисов, этого не заметит никто, кроме кучки его близких. Жаль, что большинство наших так называемых футболистов этого не понимают», — написал Попов в соцсети.

    • Денисов завершил карьеру в 2019 году.
    • Ему 38 лет.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      Rоbby 10 минут назад

      Просто Дениске в голову часто мячом заряжали... Такое же гавно, как Кокоша... Понтов выше крыши, а человек- гавно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +274

      ц 25 минут назад

      Ты сам "существо".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      Лицом_на_клаве 28 минут назад

      У Денисова конечно есть тараканы в башке. Такое орать не стоило конечно. Но его знают в России и он многого добился в футболе, а вот этого пятиборца точно никто не знает. За базар может и ответить. У Денисова это не заржавеет. )))))

      2
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      Рейтинг: +18621

      Cleaner 33 минуты назад

      Денисов был отличным защитником. А вот пресс-атташе Федерации современного пятиборья в России Алексей Попов - НИКТО! Да еще и слабоумный....(((

      3
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      Рейтинг: +6892

      Semenycch > Cleaner 17 минут назад

      Кем был этот скот?

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