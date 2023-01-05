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  • Семшов назвал футболиста, который способен стать капитаном «Зенита» вместо Ловрена

Семшов назвал футболиста, который способен стать капитаном «Зенита» вместо Ловрена

5 января 2023, 15:40
5

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов рассказал, кто может стать новым капитаном «Зенита» после ухода из клуба Деяна Ловрена.

— Ловрен — это не потеря для «Зенита». Клуб найдет ему замену. Есть достаточно квалифицированные футболисты, такие как Чистяков, Родригао.

«Зенит» приложил руку к тому, чтобы Деян удачно выступил на чемпионате мира и перешел в европейскую команду. Нормальная практика, когда после больших турниров клуб помогает футболистам перебраться в европейский чемпионат.

— Ловрен был капитаном «Зенита». Кто из нынешнего состава петербуржцев станет новым капитаном?

— Есть достойные футболисты. Скорее всего, капитаном станет кто-то из российских футболистов, который достоин носить повязку. Капитан должен быть лидером на поле и за его пределами.

Кузяев способен стать капитаном «Зенита». Есть еще Дуглас Сантос, который уже носил повязку. Тренерский штаб примет правильное решение.

— Нужен ли новый центральный защитник «Зениту»?

— Не стоит покупать нового футболиста, потому что петербуржцы не играют в еврокубках. К тому же есть Алип, который подписал контракт с «Зенитом». Позицию центрального защитника может закрыть Вильмар Барриос и Дуглас Сантос. «Зенит» вполне может доиграть сезон нынешним составом.

  • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
  • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
  • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян Кузяев Далер Дуглас Сантос Семшов Игорь
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1672922888
Ловрен это не потеря, это точно, когда у тебя хозяин газпром можно играть вообще без вратаря......кстати Зенит играет же без тренера
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Азбука
1672923981
Рост Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса не дотягивает даже до 1.80см. Если их Зенит ставил в центр защиты в отдельных играх, то от большой нужды, когда некого было ставить в центр обороны. Закладываться на них, как на центр. дефов не серьёзно. Сейчас основной парой выглядят Родригао-Чистяков и Алип-Ренан, если последнего подпишут. Если не подпишут, то придётся искать срочно другого.
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Fialet
1672924887
А какое отношение Семьжоп имеет к Зениту?
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paracetamol
1672927904
А скоко Зения возьмет за Ловрена?
Ответить
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