Семшов назвал футболиста, который способен стать капитаном «Зенита» вместо Ловрена

Ловрен это не потеря, это точно, когда у тебя хозяин газпром можно играть вообще без вратаря......кстати Зенит играет же без тренера
Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов рассказал, кто может стать новым капитаном «Зенита» после ухода из клуба Деяна Ловрена.
— Ловрен — это не потеря для «Зенита». Клуб найдет ему замену. Есть достаточно квалифицированные футболисты, такие как Чистяков, Родригао.
«Зенит» приложил руку к тому, чтобы Деян удачно выступил на чемпионате мира и перешел в европейскую команду. Нормальная практика, когда после больших турниров клуб помогает футболистам перебраться в европейский чемпионат.
— Ловрен был капитаном «Зенита». Кто из нынешнего состава петербуржцев станет новым капитаном?
— Есть достойные футболисты. Скорее всего, капитаном станет кто-то из российских футболистов, который достоин носить повязку. Капитан должен быть лидером на поле и за его пределами.
Кузяев способен стать капитаном «Зенита». Есть еще Дуглас Сантос, который уже носил повязку. Тренерский штаб примет правильное решение.
— Нужен ли новый центральный защитник «Зениту»?
— Не стоит покупать нового футболиста, потому что петербуржцы не играют в еврокубках. К тому же есть Алип, который подписал контракт с «Зенитом». Позицию центрального защитника может закрыть Вильмар Барриос и Дуглас Сантос. «Зенит» вполне может доиграть сезон нынешним составом.
- 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
- Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
- Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию