Семшов назвал футболиста, который способен стать капитаном «Зенита» вместо Ловрена

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов рассказал, кто может стать новым капитаном «Зенита» после ухода из клуба Деяна Ловрена.

— Ловрен — это не потеря для «Зенита». Клуб найдет ему замену. Есть достаточно квалифицированные футболисты, такие как Чистяков, Родригао.

«Зенит» приложил руку к тому, чтобы Деян удачно выступил на чемпионате мира и перешел в европейскую команду. Нормальная практика, когда после больших турниров клуб помогает футболистам перебраться в европейский чемпионат.

— Ловрен был капитаном «Зенита». Кто из нынешнего состава петербуржцев станет новым капитаном?

— Есть достойные футболисты. Скорее всего, капитаном станет кто-то из российских футболистов, который достоин носить повязку. Капитан должен быть лидером на поле и за его пределами.

Кузяев способен стать капитаном «Зенита». Есть еще Дуглас Сантос, который уже носил повязку. Тренерский штаб примет правильное решение.

— Нужен ли новый центральный защитник «Зениту»?

— Не стоит покупать нового футболиста, потому что петербуржцы не играют в еврокубках. К тому же есть Алип, который подписал контракт с «Зенитом». Позицию центрального защитника может закрыть Вильмар Барриос и Дуглас Сантос. «Зенит» вполне может доиграть сезон нынешним составом.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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