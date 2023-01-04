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    «Я в шоке. Россия должна остаться в Европе». Петреску – о возможном переходе РФС в Азию

    Бывший главный тренер «Динамо», «Кубани» Дан Петреску против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Переход РФС в АФК? Первый раз слышу об этом. Сложно прокомментировать это решение. Я в шоке, мне нечего сказать.

    Надеюсь, что в УЕФА и РФС сидят профессионалы и адекватные люди. Я лишь тренер, и это не мое решение, но Россия должна остаться в Европе», – сказал румын.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +281

      Стоп всем 56 минут назад

      А то что 24.02. произошло ---для тебя не шок ?

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