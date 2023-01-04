«Я в шоке. Россия должна остаться в Европе». Петреску – о возможном переходе РФС в Азию

Бывший главный тренер «Динамо», «Кубани» Дан Петреску против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Переход РФС в АФК? Первый раз слышу об этом. Сложно прокомментировать это решение. Я в шоке, мне нечего сказать.
Надеюсь, что в УЕФА и РФС сидят профессионалы и адекватные люди. Я лишь тренер, и это не мое решение, но Россия должна остаться в Европе», – сказал румын.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: телеграм-канал Sport24