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    Презентация Роналду в «Аль-Насре», похороны Пеле в Бразилии и другие новости

    Роналду рассказал, куда мог перейти вместо «Аль-Насра».

    «Лео был зол и просил меня остановиться». Агуэро объяснил, почему Месси злился на него после финала ЧМ-2022.

    Роналду на пресс-конференции в «Аль-Насре» перепутал Саудовскую Аравию с ЮАР.

    Инфантино отреагировал на критику из-за селфи рядом с гробом Пеле.

    Стало известно, сколько за два дня продали футболок «Аль-Насра» с фамилией Роналду.

    Бывший клуб Дзюбы близок к подписанию Халка.

    Рейтинг Роналду в FIFA 23 упал до самого низкого уровня за последние 12 лет.

    «Милан» объявил о трансфере нового вратаря.

    Игроков сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным.

    Роналду по контракту с «Аль-Насром» будет жить в особняке и получит самолет для перелетов в Португалию и Испанию.

    Источник: «Бомбардир»

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