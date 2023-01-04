Презентация Роналду в «Аль-Насре», похороны Пеле в Бразилии и другие новости

Роналду рассказал, куда мог перейти вместо «Аль-Насра».
«Лео был зол и просил меня остановиться». Агуэро объяснил, почему Месси злился на него после финала ЧМ-2022.
Роналду на пресс-конференции в «Аль-Насре» перепутал Саудовскую Аравию с ЮАР.
Инфантино отреагировал на критику из-за селфи рядом с гробом Пеле.
Стало известно, сколько за два дня продали футболок «Аль-Насра» с фамилией Роналду.
Бывший клуб Дзюбы близок к подписанию Халка.
Рейтинг Роналду в FIFA 23 упал до самого низкого уровня за последние 12 лет.
«Милан» объявил о трансфере нового вратаря.
Игроков сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным.
Роналду по контракту с «Аль-Насром» будет жить в особняке и получит самолет для перелетов в Португалию и Испанию.
Источник: «Бомбардир»