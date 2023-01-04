Презентация Роналду в «Аль-Насре», похороны Пеле в Бразилии и другие новости

Роналду рассказал, куда мог перейти вместо «Аль-Насра».

«Лео был зол и просил меня остановиться». Агуэро объяснил, почему Месси злился на него после финала ЧМ-2022.

Роналду на пресс-конференции в «Аль-Насре» перепутал Саудовскую Аравию с ЮАР.

Инфантино отреагировал на критику из-за селфи рядом с гробом Пеле.

Стало известно, сколько за два дня продали футболок «Аль-Насра» с фамилией Роналду.

Бывший клуб Дзюбы близок к подписанию Халка.

Рейтинг Роналду в FIFA 23 упал до самого низкого уровня за последние 12 лет.

«Милан» объявил о трансфере нового вратаря.

Игроков сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным.

Роналду по контракту с «Аль-Насром» будет жить в особняке и получит самолет для перелетов в Португалию и Испанию.