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    Инфантино отреагировал на критику из-за селфи рядом с гробом Пеле

    Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал критику в свой адрес из-за селфи рядом с гробом Пеле.

    «Я хотел бы пояснить, что для меня было честью, что товарищи по команде и члены семьи великого Пеле попросили меня о фото.

    Меня попросили сделать общее фото. Я взял телефон одного из близких Пеле и сделал селфи», – написал Инфантино в соцсетях.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

    Фото: Arnaud Bedat.

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    Источник: «Бомбардир»

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