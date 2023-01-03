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    Роналду на пресс-конференции в «Аль-Насре» перепутал Саудовскую Аравию с ЮАР

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оговорился на пресс-конференции саудовского клуба.

    37-летний португалец заявил, что приехал играть в ЮАР.

    «Не вижу ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в ЮАР. Мнение других меня не интересует», — сказал Роналду.

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    Источник: Marca

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