Роналду на пресс-конференции в «Аль-Насре» перепутал Саудовскую Аравию с ЮАР

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оговорился на пресс-конференции саудовского клуба.
37-летний португалец заявил, что приехал играть в ЮАР.
«Не вижу ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в ЮАР. Мнение других меня не интересует», — сказал Роналду.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
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Источник: Marca