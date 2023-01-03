Стало известно, сколько за два дня продали футболок «Аль-Насра» с фамилией Роналду

Появились данные об уровне продаж футболок «Аль-Насра» с фамилией Криштиану Роналду.
За двое суток болельщики купили около двух миллионов экземпляров.
Сегодня 37-летний футболист прошел медосмотр. Сейчас идет его официальная презентация.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
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Источник: Marca