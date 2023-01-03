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    Стало известно, сколько за два дня продали футболок «Аль-Насра» с фамилией Роналду

    Появились данные об уровне продаж футболок «Аль-Насра» с фамилией Криштиану Роналду.

    За двое суток болельщики купили около двух миллионов экземпляров.

    Сегодня 37-летний футболист прошел медосмотр. Сейчас идет его официальная презентация.

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      dalermr 3 часа назад

      Уже как минимум оправдали его зарплату за год. Все по ходу в выигрыше, и клуб и игрок.

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