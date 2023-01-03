Роналду рассказал, куда мог перейти вместо «Аль-Насра»

Успехов Криштиану в этом интересном проекте.
Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что получил много предложений из Европы после ухода из «МЮ».
– Криштиану, вы всегда были амбициозны. Чего вы хотите добиться на поле и за его пределами в Саудовский Аравии?
– Как я сказал, для меня это не только великолепная футбольная возможность, но и [шанс] изменить менталитет нового поколения.
Никто этого не знает, но сейчас я могу сказать: у меня было множество вариантов в Европе, много клубов в Бразилии, в Австралии, в США. Даже в Португалии многие команды пытались подписать меня, но я дал слово этому клубу, чтобы развивать не только футбол, но и другие вещи в этой замечательной стране.
Для меня это серьезный вызов. Я знаю, чего хочу, и также знаю, чего не хочу. Для меня это хорошая возможность что-то поменять, помочь своими знаниями и своим опытом в развитии многих важных аспектов.
Многие, вероятно, не знают этого, но у «Аль-Насра» есть и женская команда. Я хочу привнести иной взгляд, другую точку зрения, именно поэтому я воспользовался этой возможностью.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
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