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Роналду рассказал, куда мог перейти вместо «Аль-Насра»

3 января 2023, 20:41
1

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что получил много предложений из Европы после ухода из «МЮ».

– Криштиану, вы всегда были амбициозны. Чего вы хотите добиться на поле и за его пределами в Саудовский Аравии?

– Как я сказал, для меня это не только великолепная футбольная возможность, но и [шанс] изменить менталитет нового поколения.

Никто этого не знает, но сейчас я могу сказать: у меня было множество вариантов в Европе, много клубов в Бразилии, в Австралии, в США. Даже в Португалии многие команды пытались подписать меня, но я дал слово этому клубу, чтобы развивать не только футбол, но и другие вещи в этой замечательной стране.

Для меня это серьезный вызов. Я знаю, чего хочу, и также знаю, чего не хочу. Для меня это хорошая возможность что-то поменять, помочь своими знаниями и своим опытом в развитии многих важных аспектов.

Многие, вероятно, не знают этого, но у «Аль-Насра» есть и женская команда. Я хочу привнести иной взгляд, другую точку зрения, именно поэтому я воспользовался этой возможностью.

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Источник: Sports.ru
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1672771678
Успехов Криштиану в этом интересном проекте.
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