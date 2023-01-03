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    Роналду рассказал, куда мог перейти вместо «Аль-Насра»

    Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что получил много предложений из Европы после ухода из «МЮ».

    – Криштиану, вы всегда были амбициозны. Чего вы хотите добиться на поле и за его пределами в Саудовский Аравии?

    – Как я сказал, для меня это не только великолепная футбольная возможность, но и [шанс] изменить менталитет нового поколения.

    Никто этого не знает, но сейчас я могу сказать: у меня было множество вариантов в Европе, много клубов в Бразилии, в Австралии, в США. Даже в Португалии многие команды пытались подписать меня, но я дал слово этому клубу, чтобы развивать не только футбол, но и другие вещи в этой замечательной стране.

    Для меня это серьезный вызов. Я знаю, чего хочу, и также знаю, чего не хочу. Для меня это хорошая возможность что-то поменять, помочь своими знаниями и своим опытом в развитии многих важных аспектов.

    Многие, вероятно, не знают этого, но у «Аль-Насра» есть и женская команда. Я хочу привнести иной взгляд, другую точку зрения, именно поэтому я воспользовался этой возможностью.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23876

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Успехов Криштиану в этом интересном проекте.

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