Роналду рассказал, куда мог перейти вместо «Аль-Насра»

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что получил много предложений из Европы после ухода из «МЮ».

– Криштиану, вы всегда были амбициозны. Чего вы хотите добиться на поле и за его пределами в Саудовский Аравии?

– Как я сказал, для меня это не только великолепная футбольная возможность, но и [шанс] изменить менталитет нового поколения.

Никто этого не знает, но сейчас я могу сказать: у меня было множество вариантов в Европе, много клубов в Бразилии, в Австралии, в США. Даже в Португалии многие команды пытались подписать меня, но я дал слово этому клубу, чтобы развивать не только футбол, но и другие вещи в этой замечательной стране.

Для меня это серьезный вызов. Я знаю, чего хочу, и также знаю, чего не хочу. Для меня это хорошая возможность что-то поменять, помочь своими знаниями и своим опытом в развитии многих важных аспектов.

Многие, вероятно, не знают этого, но у «Аль-Насра» есть и женская команда. Я хочу привнести иной взгляд, другую точку зрения, именно поэтому я воспользовался этой возможностью.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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