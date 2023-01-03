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    Рейтинг Роналду в FIFA 23 упал до самого низкого уровня за последние 12 лет

    Рейтинг Криштиану Роналду в футбольном симуляторе FIFA 23 изменился после его перехода в «Аль-Наср».

    Показатель снизился с 90 до 88 баллов. Это самый низкий уровень за последние 12 лет.

    Рейтинг португальца не опускался ниже 90 со времен FIFA 11.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12209

      DeStar 3 минуты назад

      ну так логично. Уже не молод и год вообще для него плохой вышел

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      Рейтинг: +11358

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну после перехода в Азию рейнтинг вверх и не должен расти.

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      Рейтинг: +14221

      playsh > R_a_i_n 57 минут назад

      Что заслужил,то и получил.

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      Рейтинг: +24919

      bset > playsh 9 минут назад

      Это как пенсионеру на его небольшую пенсию сказать "Что заслужил, то и получил"))) Заслуга не в том, где он сейчас, а в том, чего он достиг в своих лучшие годы)

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