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  • Рейтинг Роналду в FIFA 23 упал до самого низкого уровня за последние 12 лет

Рейтинг Роналду в FIFA 23 упал до самого низкого уровня за последние 12 лет

3 января 2023, 17:56
7

Рейтинг Криштиану Роналду в футбольном симуляторе FIFA 23 изменился после его перехода в «Аль-Наср».

Показатель снизился с 90 до 88 баллов. Это самый низкий уровень за последние 12 лет.

Рейтинг португальца не опускался ниже 90 со времен FIFA 11.

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Источник: The Sun
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1672758613
Ну после перехода в Азию рейнтинг вверх и не должен расти.
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DeStar
1672763534
ну так логично. Уже не молод и год вообще для него плохой вышел
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Мася_1989
1672764631
Ну по уровню игры за последний год рейтинг 80
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САНЁК17
1672768491
Как поднимался так и опустился,как опустился так и поднимутся
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BRO_football
1672775450
Зато эго Роналду осталось на прежнем уровне.
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