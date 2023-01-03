Рейтинг Роналду в FIFA 23 упал до самого низкого уровня за последние 12 лет

Рейтинг Криштиану Роналду в футбольном симуляторе FIFA 23 изменился после его перехода в «Аль-Наср».

Показатель снизился с 90 до 88 баллов. Это самый низкий уровень за последние 12 лет.

Рейтинг португальца не опускался ниже 90 со времен FIFA 11.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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