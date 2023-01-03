Роналду по контракту с «Аль-Насром» будет жить в особняке и получит самолет для перелетов в Португалию и Испанию

Стали известны новые детали контракта нападающего Криштиану Роналду с «Аль-Насром».

По информации Marca, помимо зарплаты, которая может достигать 200 миллионов евро с учетом спонсорских и коммерческих сделок, португальцу предоставили ряд привилегий.

Так, в контракте Роналду с клубом прописаны проживание в роскошном особняке и самолет для перелетов в Португалию и Испанию.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Сегодня в Эр-Рияде состоится презентация португальца в качестве игрока «Аль-Насра».

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