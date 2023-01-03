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    Роналду по контракту с «Аль-Насром» будет жить в особняке и получит самолет для перелетов в Португалию и Испанию

    Стали известны новые детали контракта нападающего Криштиану Роналду с «Аль-Насром».

    По информации Marca, помимо зарплаты, которая может достигать 200 миллионов евро с учетом спонсорских и коммерческих сделок, португальцу предоставили ряд привилегий.

    Так, в контракте Роналду с клубом прописаны проживание в роскошном особняке и самолет для перелетов в Португалию и Испанию.

    • Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
    • Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
    • Сегодня в Эр-Рияде состоится презентация португальца в качестве игрока «Аль-Насра».

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    Источник: Marca

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