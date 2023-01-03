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  • Силкин: «Россия – большая страна. Можно в любой дыре назвать стадион именем Пеле»

Силкин: «Россия – большая страна. Можно в любой дыре назвать стадион именем Пеле»

3 января 2023, 21:47
5

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поддержал идею президента ФИФА Джанни Инфантино переименовать один стадион во всех странах в честь Пеле.

«Россия — большая страна. Можно в любой дыре назвать стадион именем Пеле. Я полностью согласен с идеей Инфантино. Пеле был величайшим футболистом. Но у каждой страны есть свои великие люди. Думаю, что именем Пеле необязательно называть.

Страны, которые захотят, могут так сделать. Но от того, что назовeшь стадион именем Пеле, из могилы он не встанет уже. Бразилец оставил огромный след — это величайший футболист, особенно для своего времени», — сказал Силкин.

  • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
  • У него был рак толстой кишки.
  • Пеле – единственный трехкратный чемпион мира.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Силкин Сергей Пеле
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1672772156
Или текст сильно исковеркан, или Силкин был в жопу пьяный. Херню какую-то наговорил. Сразу вспомнились слова про дураков и дороги.
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ilichkadr
1672774109
Вот возьми и назови ВТБ Арену именем Пеле. Ну, дурак.............
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САДЫЧОК
1672781544
Дыра , у тебя в башке товарищ Силкин !
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Axe111
1672806308
Свою дыру заткни
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paracetamol
1672819006
Самая главная дыра в нашей экономике, это Морквабад! Здесь и надо назвать!
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