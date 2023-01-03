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    Силкин: «Россия – большая страна. Можно в любой дыре назвать стадион именем Пеле»

    Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поддержал идею президента ФИФА Джанни Инфантино переименовать один стадион во всех странах в честь Пеле.

    «Россия — большая страна. Можно в любой дыре назвать стадион именем Пеле. Я полностью согласен с идеей Инфантино. Пеле был величайшим футболистом. Но у каждой страны есть свои великие люди. Думаю, что именем Пеле необязательно называть.

    Страны, которые захотят, могут так сделать. Но от того, что назовeшь стадион именем Пеле, из могилы он не встанет уже. Бразилец оставил огромный след — это величайший футболист, особенно для своего времени», — сказал Силкин.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Пеле – единственный трехкратный чемпион мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17437

      ilichkadr 23 минуты назад

      Вот возьми и назови ВТБ Арену именем Пеле. Ну, дурак.............

      0
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      Рейтинг: +23876

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Или текст сильно исковеркан, или Силкин был в жопу пьяный. Херню какую-то наговорил. Сразу вспомнились слова про дураков и дороги.

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