Ещенко объяснил, почему российскому футболу нужно уйти в Азию

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, какую конфедерацию надо выбрать РФС – европейскую или азиатскую.

«Я уже говорил, что российскому футболу надо как можно скорее переходить в Азию. Играть, прогрессировать, развивать детский футбол, выращивать своих игроков.

Нам нужно играть на международном уровне – долгого простоя быть не должно. Спорт вообще для чего существует? Правильно – играть и соревноваться.

А если они нам скажут пять лет или ещe больше сидеть и ждать, то что дальше делать? Лучше играть хоть где-то, чем сидеть и ждать неопределeнное количество времени», – считает Ещенко.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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