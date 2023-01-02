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  • Ещенко объяснил, почему российскому футболу нужно уйти в Азию

Ещенко объяснил, почему российскому футболу нужно уйти в Азию

2 января 2023, 21:46
8

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, какую конфедерацию надо выбрать РФС – европейскую или азиатскую.

«Я уже говорил, что российскому футболу надо как можно скорее переходить в Азию. Играть, прогрессировать, развивать детский футбол, выращивать своих игроков.

Нам нужно играть на международном уровне – долгого простоя быть не должно. Спорт вообще для чего существует? Правильно – играть и соревноваться.

А если они нам скажут пять лет или ещe больше сидеть и ждать, то что дальше делать? Лучше играть хоть где-то, чем сидеть и ждать неопределeнное количество времени», – считает Ещенко.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (8)
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!ce man
1672689326
Пятилеткой не закончится, если лет 5 -10 будет длится военный конфликт, хотя бы через 20 лет заиграть в Европе.
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alex1951
1672690729
Да...да...да... учим японский ,китайский,будем своими....будем переучиваться...
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Garrincha58
1672691486
а Азия это что другая планета ты ду...ак что ли ещенко нам что фифа даст добро играть и там конечно и там палки вставят
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Axe111
1672726895
Какой бред,ужас
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aldo conte
1672730639
Переходить в Азию, чтобы прогрессировать? Ну, ну. Тогда уж лучше в Антарктиду к пингвинам.
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almanev
1672736275
Откуда у всех уверенность, что нам дадут играть в Азии? Мы перейдем туда и через 3 дня нас отстранят от всех их турниров на неопределенный срок
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Кузьмич на трибуне
1672738696
Не зависимо от того возьмут в Азию или не возьмут, а из УЕФА нужно уходить. В этом году ни в коем случае не платить(если ещё не оплатили) взнос до полного решения вопроса. В первую очередь выставить неустойку за отстранение от стыков с поляками. Если идти на переговоры с УЕФА, то с ультиматумом. Иначе нас так и будут чмырить. Не возьмут в Азию создавать свою конфедерацию, пусть там будет всего 3-4 федерации, но зато не подвластных США, МОК и WADA. Сегодня уже в политике многие отворачиваются от США из за американских подходов к взаимоотношениям, завтра и в спорте начнут уходить от их диктата.
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