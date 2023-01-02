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    Ещенко объяснил, почему российскому футболу нужно уйти в Азию

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, какую конфедерацию надо выбрать РФС – европейскую или азиатскую.

    «Я уже говорил, что российскому футболу надо как можно скорее переходить в Азию. Играть, прогрессировать, развивать детский футбол, выращивать своих игроков.

    Нам нужно играть на международном уровне – долгого простоя быть не должно. Спорт вообще для чего существует? Правильно – играть и соревноваться.

    А если они нам скажут пять лет или ещe больше сидеть и ждать, то что дальше делать? Лучше играть хоть где-то, чем сидеть и ждать неопределeнное количество времени», – считает Ещенко.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.01.2023 21:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17351

      Garrincha58 1 час назад

      а Азия это что другая планета ты ду...ак что ли ещенко нам что фифа даст добро играть и там конечно и там палки вставят

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      Рейтинг: +11381

      alex1951 1 час назад

      Да...да...да... учим японский ,китайский,будем своими....будем переучиваться...

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      Рейтинг: +452

      тёска 1 час назад

      Пятилеткой не закончится, если лет 5 -10 будет длится военный конфликт, хотя бы через 20 лет заиграть в Европе.

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