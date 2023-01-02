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    «Любит-любит, а потом бах, хвостиком махнул и поехал». Мостовой – об уходе Ловрена из «Зенита»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

    — Сегодня стало известно, что Ловрен покинул «Зенит», повысятся ли в связи с этим шансы «Спартака» на золото?

    — Все-таки играет не один футболист, а команда. Конечно, для «Зенита» – это потеря, потому что Ловрен был цементирующим защитником. В паре с Родригао они очень уверенно выглядели. Думаю, что на данный момент «Зенит», конечно, ослаблен. Уверен, преследователи «Зенита» рады потере игрока такого класса.

    С другой стороны, вряд ли «Зенит» продает Ловрена и не думает о том, кем его заменить. Наверняка, петербуржцы купят какого-нибудь другого иностранца и у них с этим не должно возникнуть проблем.

    Здесь возникает вопрос, как-то уж слишком быстро все произошло. Совсем недавно следили за ним на чемпионате мира, а потом бам – и продали. Это лишний раз показывает нам ситуацию: «Любит-любит, а потом бах, хвостиком махнул и поехал». Я уже давно об этом говорил.

    • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.01.2023 19:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12537

      Алексей З 3 часа назад

      Он не раб на галере.
      Поменял место работы, а за любовь к Зениту лучше Орлов расскажет.

      1
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      Рейтинг: +100194

      sv1969 3 часа назад

      да не по хрен ли...успокойся саня

      1
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      Рейтинг: +11381

      alex1951 > sv1969 1 час назад

      В Хорватии ввели евро. Это тоже причина. Второе . Рыбка ищет ,где ,глубже.
      Третье. Если свалят бразильянцы,хана гегемонии Зенита...увы...
      будут воскрешать ДзюДрота)))

      0
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      Рейтинг: +11381

      alex1951 > sv1969 1 час назад

      Хотя ,Володь ,он мог спасибо сказать защитнику сб.России ,что попали в Катар....
      А большому счету они квиты,ну ты понял))))

      0
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      Рейтинг: +3303

      Ziklop 4 часа назад

      годы уходят желчи всё больше, а ты что всех оповещал о своих планах когда переходил, всех пенсионеров заранее?

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