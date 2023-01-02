«Любит-любит, а потом бах, хвостиком махнул и поехал». Мостовой – об уходе Ловрена из «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

— Сегодня стало известно, что Ловрен покинул «Зенит», повысятся ли в связи с этим шансы «Спартака» на золото?

— Все-таки играет не один футболист, а команда. Конечно, для «Зенита» – это потеря, потому что Ловрен был цементирующим защитником. В паре с Родригао они очень уверенно выглядели. Думаю, что на данный момент «Зенит», конечно, ослаблен. Уверен, преследователи «Зенита» рады потере игрока такого класса.

С другой стороны, вряд ли «Зенит» продает Ловрена и не думает о том, кем его заменить. Наверняка, петербуржцы купят какого-нибудь другого иностранца и у них с этим не должно возникнуть проблем.

Здесь возникает вопрос, как-то уж слишком быстро все произошло. Совсем недавно следили за ним на чемпионате мира, а потом бам – и продали. Это лишний раз показывает нам ситуацию: «Любит-любит, а потом бах, хвостиком махнул и поехал». Я уже давно об этом говорил.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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