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    Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах. Он якобы засунул руку девушке под нижнее белье

    Защитнику сборной Бразилии Дани Алвесу грозит наказание за сексуальные домогательства в отношении женщины.

    Сообщается, что во время отдыха в Барселоне Алвес посетил ночной клуб, где и произошел инцидент. Жертва домогательств заявила: игрок якобы засунул ей руку под нижнее белье, посягнув на ее сексуальную свободу. Женщина обратилась в полицию.

    Окружение Алвеса отрицает обвинение.

    • Алвес принадлежит мексиканском клубу «Пумас».
    • Игрок участвовал на чемпионате мира-2022.
    • Алвес – самый титулованный игрок в истории футбола.

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    Источник: ABC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1135

      Александр52 8 минут назад

      ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ. что надо вовремя завязывать с футболом. Причём официально. Вот не успел Алвес, и получил проблемы на весь мир. А был бы пенсионером, так никто бы и не написал и не заметил, а может быть даже и похвалили.

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