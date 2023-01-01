Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах. Он якобы засунул руку девушке под нижнее белье

Защитнику сборной Бразилии Дани Алвесу грозит наказание за сексуальные домогательства в отношении женщины.

Сообщается, что во время отдыха в Барселоне Алвес посетил ночной клуб, где и произошел инцидент. Жертва домогательств заявила: игрок якобы засунул ей руку под нижнее белье, посягнув на ее сексуальную свободу. Женщина обратилась в полицию.

Окружение Алвеса отрицает обвинение.

Алвес принадлежит мексиканском клубу «Пумас».

Игрок участвовал на чемпионате мира-2022.

Алвес – самый титулованный игрок в истории футбола.

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