Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах. Он якобы засунул руку девушке под нижнее белье

Защитнику сборной Бразилии Дани Алвесу грозит наказание за сексуальные домогательства в отношении женщины.
Сообщается, что во время отдыха в Барселоне Алвес посетил ночной клуб, где и произошел инцидент. Жертва домогательств заявила: игрок якобы засунул ей руку под нижнее белье, посягнув на ее сексуальную свободу. Женщина обратилась в полицию.
Окружение Алвеса отрицает обвинение.
- Алвес принадлежит мексиканском клубу «Пумас».
- Игрок участвовал на чемпионате мира-2022.
- Алвес – самый титулованный игрок в истории футбола.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: ABC