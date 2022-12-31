35-летний Горлов прокомментировал назначение в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Артем Горлов высказался по поводу своего сегодняшнего назначения.

– Расскажите, стало ли для вас неожиданным приглашение в «Пари Нижний Новгород»?

– События развивались очень стремительно. Поступило предложение, прошли переговоры. В итоге я рад, что всe так получилось, и нижегородский клуб сделал ставку на меня.

Лично для меня это большой шаг вперед. Каждый тренер стремится работать на самом высоком уровне. И в перспективе я тоже ставил перед собой такие цели. Конечно же, от таких предложений не отказываются. Теперь надо проявлять себя в РПЛ.

– Какие задачи ставите перед собой и перед командой?

– Во-первых, нам нужно познакомиться. Конечно же, я посмотрел все матчи «Пари НН» этого сезона, но более детальное знакомство с игроками произойдет на сборах, в тренировочном процессе и в быту. Мне известно, что в составе «Пари НН» есть немало талантливых молодых игроков, и наша задача – создать все условия для прогресса этих ребят. Надеюсь, что помогу им в этом. Впереди весенняя часть чемпионата. Будем вместе решать поставленные задачи.

Горлов пришел из «Енисея».

«Пари НН» идет в РПЛ 12-м.

Сезон возобновится в марте.

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