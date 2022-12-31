Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). В матче 2 удаления

«Барселона» в 15-м туре чемпионата Испании не смогла победить «Эспаньол». Гости ушли от поражения благодаря Хоселу.

У «Барселоны» гол создали защитники: ассист – у Андреаса Кристенсена, гол – у Маркоса Алонсо.

В матче было два удаления.

«Барселона» продолжает лидировать. «Эспаньол» поднялся на 16-е место.

Испания. Примера. 15-й тур

Барселона – Эспаньол – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Алонсо, 7; 1:1 – Хоселу, 73 (с пенальти).

Удаления: Альба, 78 (вторая ж.к.) – Винисиус, 80 (вторая ж.к.).

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно