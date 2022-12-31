Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). В матче 2 удаления

«Барселона» в 15-м туре чемпионата Испании не смогла победить «Эспаньол». Гости ушли от поражения благодаря Хоселу.
У «Барселоны» гол создали защитники: ассист – у Андреаса Кристенсена, гол – у Маркоса Алонсо.
В матче было два удаления.
«Барселона» продолжает лидировать. «Эспаньол» поднялся на 16-е место.
Испания. Примера. 15-й тур
Барселона – Эспаньол – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Алонсо, 7; 1:1 – Хоселу, 73 (с пенальти).
Удаления: Альба, 78 (вторая ж.к.) – Винисиус, 80 (вторая ж.к.).
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Источник: «Бомбардир»