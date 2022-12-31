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    В «Пари НН» объяснили, почему назначили 35-летнего Горлова

    Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил назначение на пост главного тренера 35-летнего Артема Горлова.

    «Мы не стали спешить и взяли достаточно времени, чтобы рассмотреть разных кандидатов на пост главного тренера «Пари НН». Считаем, что Артeм Сергеевич Горлов на данном этапе подходит нам для реализации наших планов, от которых клуб не планировал отходить.

    Самостоятельный тренерский путь Артем Горлов начал довольно рано, имеет хороший опыт работы в футболе, несмотря на молодой возраст. Нам интересны амбициозные специалисты, которые готовы работать и над собой, и над каждым игроком в команде. В последние годы по результатам его команд заметно, что молодой тренер прогрессирует, а работа с «Пари НН» — вызов, отличный шанс проявить себя на более высоком уровне.

    У нас молодой клуб с небольшим по меркам РПЛ бюджетом. Тренер должен суметь выжать максимум, не имея звездных имен и работая с молодежью, на которую мы рассчитываем. К тому же уверены, Артeму Горлову удастся привнести что‑то новое в команду. Наш клуб по‑прежнему хочет видеть атакующий футбол в исполнении нашей команды, и в этом взгляды на игру с новым тренером не расходятся. Готовы вместе работать и помогать друг другу в достижении общих целей», – сказал Измайлов.

    • Горлов пришел из «Енисея».
    • «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99507

      zigbert 57 минут назад

      Хорошо если доводы руководства Пари НН оправдают себя. Определенный риск в подписании молодого тренера есть но кто не рискует тот не пьет шампанского.

      1
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      Рейтинг: +6433

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Удачи вам в ФНЛ в следующем сезоне

      0
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      Рейтинг: +23841

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Посмотрите на каком месте находится Пари НН... Молодой непонятно откуда всплывший тренер для игроков с безумными зарплатами и гипертрофированным самомнением - это прямой путь обратно в Первую лигу.

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