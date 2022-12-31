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В «Пари НН» объяснили, почему назначили 35-летнего Горлова

31 декабря 2022, 17:33
4

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил назначение на пост главного тренера 35-летнего Артема Горлова.

«Мы не стали спешить и взяли достаточно времени, чтобы рассмотреть разных кандидатов на пост главного тренера «Пари НН». Считаем, что Артeм Сергеевич Горлов на данном этапе подходит нам для реализации наших планов, от которых клуб не планировал отходить.

Самостоятельный тренерский путь Артем Горлов начал довольно рано, имеет хороший опыт работы в футболе, несмотря на молодой возраст. Нам интересны амбициозные специалисты, которые готовы работать и над собой, и над каждым игроком в команде. В последние годы по результатам его команд заметно, что молодой тренер прогрессирует, а работа с «Пари НН» — вызов, отличный шанс проявить себя на более высоком уровне.

У нас молодой клуб с небольшим по меркам РПЛ бюджетом. Тренер должен суметь выжать максимум, не имея звездных имен и работая с молодежью, на которую мы рассчитываем. К тому же уверены, Артeму Горлову удастся привнести что‑то новое в команду. Наш клуб по‑прежнему хочет видеть атакующий футбол в исполнении нашей команды, и в этом взгляды на игру с новым тренером не расходятся. Готовы вместе работать и помогать друг другу в достижении общих целей», – сказал Измайлов.

  • Горлов пришел из «Енисея».
  • «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.
  • Сезон возобновится в марте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Горлов Артем
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1672497829
Посмотрите на каком месте находится Пари НН... Молодой непонятно откуда всплывший тренер для игроков с безумными зарплатами и гипертрофированным самомнением - это прямой путь обратно в Первую лигу.
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Ганнибал Лектор
1672501425
Удачи вам в ФНЛ в следующем сезоне
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zigbert
1672504300
Хорошо если доводы руководства Пари НН оправдают себя. Определенный риск в подписании молодого тренера есть но кто не рискует тот не пьет шампанского.
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jek718875
1672555691
Пусть попробует, а вдруг это российский Гвардиола
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