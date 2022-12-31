АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (1:0) и поднялся в зону ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» в 18-м туре чемпионата Англии переиграл в гостях «Вулверхэмптон» Хулена Лопетеги. Гол у вышедшего на замену Маркуса Рэшфорда.
Еще один гол Рэшфорда был отменен с помощью VAR (игра рукой).
Манчестерцы поднялись на четвертое место. «Вулверхэмптон» идет в зоне вылета.
«Вулверхэмптон» прервал серию из четырех матчей без поражений.
Англия. АПЛ. 18-й тур
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Рэшфорд, 76.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Бомбардир»