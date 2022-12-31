АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (1:0) и поднялся в зону ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» в 18-м туре чемпионата Англии переиграл в гостях «Вулверхэмптон» Хулена Лопетеги. Гол у вышедшего на замену Маркуса Рэшфорда.

Еще один гол Рэшфорда был отменен с помощью VAR (игра рукой).

Манчестерцы поднялись на четвертое место. «Вулверхэмптон» идет в зоне вылета.

«Вулверхэмптон» прервал серию из четырех матчей без поражений.

Англия. АПЛ. 18-й тур

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Рэшфорд, 76.

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