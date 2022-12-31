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    Хачатурянц и Арустамян открыли футбольную академию в Москве. Детей будут тренировать бесплатно

    В Москве открылась футбольная академия «Спарта». Ее будут курировать бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц и журналист Нобель Арустамян.

    «Наша цель: находить и развивать таланты, дать возможность играть на профессиональном уровне», – сказано в аккаунте академии.

    Уточняется, что дети будут заниматься на бесплатной основе.

    • Хачатурянц в 2022 году покинул РПЛ.
    • Ранее сообщалось, что он займется воспитанием юных игроков.
    • Арустамян ранее работал на «Матч ТВ».

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    Источник: «Бомбардир»

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