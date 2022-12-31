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  • Хачатурянц и Арустамян открыли футбольную академию в Москве. Детей будут тренировать бесплатно

Хачатурянц и Арустамян открыли футбольную академию в Москве. Детей будут тренировать бесплатно

31 декабря 2022, 17:07
5

В Москве открылась футбольная академия «Спарта». Ее будут курировать бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц и журналист Нобель Арустамян.

«Наша цель: находить и развивать таланты, дать возможность играть на профессиональном уровне», – сказано в аккаунте академии.

Уточняется, что дети будут заниматься на бесплатной основе.

  • Хачатурянц в 2022 году покинул РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что он займется воспитанием юных игроков.
  • Арустамян ранее работал на «Матч ТВ».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арустамян Нобель Хачатурянц Ашот
Комментарии (5)
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сутулая собака и лисы
1672509671
очень похвально.
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mutabor0992
1672520111
Армяне и бесплатно?Ну не смешите мои шнурки.
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sined1951
1672564881
Интересно, а откуда деньги и на сколько их хватит?
Ответить
zigbert
1672578798
Такое не часто услышишь в наше время. Лишь бы этот проект не развалился как карточный домик.
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