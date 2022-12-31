Хачатурянц и Арустамян открыли футбольную академию в Москве. Детей будут тренировать бесплатно

В Москве открылась футбольная академия «Спарта». Ее будут курировать бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц и журналист Нобель Арустамян.

«Наша цель: находить и развивать таланты, дать возможность играть на профессиональном уровне», – сказано в аккаунте академии.

Уточняется, что дети будут заниматься на бесплатной основе.

Хачатурянц в 2022 году покинул РПЛ.

Ранее сообщалось, что он займется воспитанием юных игроков.

Арустамян ранее работал на «Матч ТВ».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно