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  • «Быстро рождаются только кошки». Федун прокомментировал перенос решения по переходу РФС в Азию

«Быстро рождаются только кошки». Федун прокомментировал перенос решения по переходу РФС в Азию

30 декабря 2022, 19:17
7

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему на сегодняшнем заседании РФС не было принято решение об уходе российского футбола из Европы в Азию.

«Я отношусь к этому решению так же, как и весь исполком. Мы приняли решение создать рабочую группу, еще проработать этот вопрос и определиться, насколько переход в Азию реален, попытаться использовать последний шанс договориться с Европой.

Быстро, как известно, рождаются только кошки, а это очень сложный общественно-политический вопрос, он требует очень детальной проработки», – сказал Федун.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Федун Леонид
Комментарии (7)
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derrik2000
1672419771
"Я отношусь к этому решению так же, как и весь исполком." Во! Больше мог ничего не говорить. "Мы приняли решение ...попытаться использовать последний шанс договориться с Европой." Бандюки 90-х, сменившие кожаные куртки на костюмы, по своей сути аткими же ущербными, что касается ума, остались. В глазах только одно - БАБЛО, и это бабло в основном в гейропе.
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Кузьмич на трибуне
1672428663
Я так понимаю , что ждать милостыню из Европы ждать придётся ещё дольше. Европа будет тянуть до последнего , обещая и обещая, лишь бы Россия платила взнос в УЕФА. А Слабо поставить вопрос ребром перед УЕФА??? ТАк как поступили в ПАСЕ_ перестали платить взносы, так сразу по другому заговорили, начали опять идти на поводу у хохлов и пиндосов, опять перестали платить взносы. В Европе любят считать деньги, и когда их катастрофически не хватает, они сами уговаривают вернуться.
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