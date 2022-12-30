«Быстро рождаются только кошки». Федун прокомментировал перенос решения по переходу РФС в Азию

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему на сегодняшнем заседании РФС не было принято решение об уходе российского футбола из Европы в Азию.
«Я отношусь к этому решению так же, как и весь исполком. Мы приняли решение создать рабочую группу, еще проработать этот вопрос и определиться, насколько переход в Азию реален, попытаться использовать последний шанс договориться с Европой.
Быстро, как известно, рождаются только кошки, а это очень сложный общественно-политический вопрос, он требует очень детальной проработки», – сказал Федун.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»