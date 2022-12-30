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    «Быстро рождаются только кошки». Федун прокомментировал перенос решения по переходу РФС в Азию

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему на сегодняшнем заседании РФС не было принято решение об уходе российского футбола из Европы в Азию.

    «Я отношусь к этому решению так же, как и весь исполком. Мы приняли решение создать рабочую группу, еще проработать этот вопрос и определиться, насколько переход в Азию реален, попытаться использовать последний шанс договориться с Европой.

    Быстро, как известно, рождаются только кошки, а это очень сложный общественно-политический вопрос, он требует очень детальной проработки», – сказал Федун.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20519

      derrik2000 1 час назад

      "Я отношусь к этому решению так же, как и весь исполком."

      Во! Больше мог ничего не говорить.

      "Мы приняли решение ...попытаться использовать последний шанс договориться с Европой."

      Бандюки 90-х, сменившие кожаные куртки на костюмы, по своей сути аткими же ущербными, что касается ума, остались. В глазах только одно - БАБЛО, и это бабло в основном в гейропе.

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