«Быстро рождаются только кошки». Федун прокомментировал перенос решения по переходу РФС в Азию

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему на сегодняшнем заседании РФС не было принято решение об уходе российского футбола из Европы в Азию.

«Я отношусь к этому решению так же, как и весь исполком. Мы приняли решение создать рабочую группу, еще проработать этот вопрос и определиться, насколько переход в Азию реален, попытаться использовать последний шанс договориться с Европой.

Быстро, как известно, рождаются только кошки, а это очень сложный общественно-политический вопрос, он требует очень детальной проработки», – сказал Федун.