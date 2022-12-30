⚡️ Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию

Российский футбольный союз пока не переходит в Азиатскую конфедерацию футбола.

Исполком РФС на сегодняшнем заседании принял решение создать рабочую группу, которая изучит все преимущества и недостатки ухода из Европы в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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