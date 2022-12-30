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⚡️ Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию

30 декабря 2022, 14:23
28

Российский футбольный союз пока не переходит в Азиатскую конфедерацию футбола.

Исполком РФС на сегодняшнем заседании принял решение создать рабочую группу, которая изучит все преимущества и недостатки ухода из Европы в Азию.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Азия Россия
Комментарии (28)
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portero
1672399714
Как всегда понадувать щёки, повешать лапшу показать "бурную деятельность" , оправдать свои высокие оклады проведением "безумно тяжелой" работы....
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baden69
1672400405
Для начала нужно прекратить платить взносы в УЕФА и ФИФА, а потом думать переходить куда-либо или нет.
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derrik2000
1672401732
В этом ВСЯ СУТЬ современного российского чиновника: "кабы чего не вышло" и "тише едешь дальше будешь". Бездари, жулики, мошенники и прохиндеи - весь "цвет" россиян сейчас ТАМ. А кого ещё не взяли - пилят бюджет в совместной работе с этими "слугами государевыми". Сколько приходилось и приходится с ними общаться - все жутко деловые- занятые с одинаковым набором слов - примерно 400. И ещё - ССЫКЛИВЫЕ, когда дело доходит до принятия решений. НО РЕШИМОСТЬ ВО ВЗГЛЯДЕ ПРИСУТСТВУЕТ! )))))))))))))
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Октавиус
1672401745
интересно, хоть одну угрозу российский гос аппарат до реализации доведет?
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Из Твери Леха
1672401869
Окажется, что недостатков будет больше и никуда не перейдут. Ну ок, пусть так. Но за это время можно полностью отказаться от легионеров и играть только нашими игроками.
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alp
1672402978
штош.... решение примут в следующем году.. этот, к сожалению, эти дармоеды, прокакали.
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Andrew01
1672404232
Значит пока в Азию нас не берут, видно надо решить вопрос с Австралией, Японией и Кореей, но шансы есть, и в этот период есть время продавить положительное решение в УЕФА иначе уйдем, как поведут себя любители бабла из евпопы особенно в условиях кризиса, захотят ли они терять часть своих доходов, есть большие сомнения. А значит и вернуть нас можно через 1-2 года, главное сейчас начать готовить всяких пшеков, прибалтов и остальных русофобов ,что "СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ" а потом нашу сборную и клубы вернут в международные соревнования. для этого видимо и подняли этот вопрос с переходом в Азию, в общем посмотрим до марта как будут развиваться события и что будут говорить чиновники из-за бугра, и многое станет понятно - переходить или нет.
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egor tikhonov
1672404978
спорт вне политики у нас. почему же нам перестали показывать АПЛ? дайте людям порадоваться.
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Факел1947
1672410711
Уткин с Черданцевым могут спать спокойно.
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Fialet
1672418281
Что и следовало ожидать, нет яиц у российских политиков. Так и дальше будут ползать на коленях.
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