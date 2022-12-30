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    ⚡️ Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию

    Российский футбольный союз пока не переходит в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Исполком РФС на сегодняшнем заседании принял решение создать рабочую группу, которая изучит все преимущества и недостатки ухода из Европы в Азию.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7163

      Из Твери Леха 12 минут назад

      Окажется, что недостатков будет больше и никуда не перейдут. Ну ок, пусть так. Но за это время можно полностью отказаться от легионеров и играть только нашими игроками.

      0
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      Рейтинг: +631

      Октавиус 14 минут назад

      интересно, хоть одну угрозу российский гос аппарат до реализации доведет?

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      Рейтинг: +20509

      derrik2000 14 минут назад

      В этом ВСЯ СУТЬ современного российского чиновника: "кабы чего не вышло" и "тише едешь дальше будешь".
      Бездари, жулики, мошенники и прохиндеи - весь "цвет" россиян сейчас ТАМ.
      А кого ещё не взяли - пилят бюджет в совместной работе с этими "слугами государевыми".
      Сколько приходилось и приходится с ними общаться - все жутко деловые- занятые с одинаковым набором слов - примерно 400.
      И ещё - ССЫКЛИВЫЕ, когда дело доходит до принятия решений.
      НО РЕШИМОСТЬ ВО ВЗГЛЯДЕ ПРИСУТСТВУЕТ! )))))))))))))

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      Рейтинг: +24904

      bset 27 минут назад

      Надо было идти футбольным чиновником работать. Объявляешь принятие важного решения, ходишь по кабинетам, зарплату получаешь, а принятие решения переносишь. И после 10го переноса говоришь "Приняли решение ничего не менять и оставить все как есть". Не работа, а мечта.

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      Рейтинг: +1796

      gor77 33 минуты назад

      Что ж, "Сицилианская защита" сработала.))))))
      В уефе обосрались, что кучу денег лишаться, а в фифе... Точнее так, а наши дипломаты "сработали красиво"!))))
      Всё-равно от общественной организации рфс ничего и никогда на международном уровне не зависит. Как им скажут "дяденьки из МИДа, так они и будут делать".))))
      Как говорится - будем посмотреть.

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      Рейтинг: +2365

      baden69 36 минут назад

      Для начала нужно прекратить платить взносы в УЕФА и ФИФА, а потом думать переходить куда-либо или нет.

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      Рейтинг: +9691

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Только Идиоты могли , до этого додуматься !
      Ну , а РФС и какой то Дюков вообще ничего не решают !

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      Рейтинг: +411

      Ill Ich 47 минут назад

      И это правильно. Торопиться не надо. Ситуация должна измениться в нашу пользу.

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      Рейтинг: +566

      egor tikhonov > Ill Ich 19 минут назад

      в какую нашу? думаешь после того , как Мы победим , они возьмут нас играть в гейропу?)))

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      Рейтинг: +66905

      portero 48 минут назад

      Как всегда понадувать щёки, повешать лапшу показать "бурную деятельность" , оправдать свои высокие оклады проведением "безумно тяжелой" работы....

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