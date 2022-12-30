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    «Позвонил мне и смеется». Экс-помощник Юрана рассказал, как тренера увольняли из «Химок»

    Денис Попов, бывший помощник Сергея Юрана в «Химках», рассказал, как тренеру объявили об отставке из подмосковного клуба.

    — Как так вышло, что вас убрали после четырех туров, в которых «Химки» набрали 7 очков? После отставки подмосковный клуб будто прокляли — падение в Первую лигу близко как никогда.

    — Если вкратце, то мне позвонил Николаич и говорит: «Денис, нас уволили». И смеется.

    — Так все просто?

    — Причем это было так: мы провели тренировку, вечером поехал смотреть матч на Кубок. А мы до этого обсуждали что-то по нашим играм, я еще подумал, что Юран хочет узнать что-то. И он говорит, что нас уволили. Спрашиваю: «За достижение спортивного результата?» Он смеется: «Наверное».

    Он пришел в клуб, ему сказали: «Спасибо за работу! Ты не думай, может, еще вместе поработаем, будь на связи. Это так надо, стечение обстоятельств». В подробности Юран вдаваться не стал.

    — То есть по работе претензий никаких нет. Кто-то решил, что вас там быть не должно?

    — Руководство решало, а конкретной формулировки, за что именно, не было. Николаич сказал, что даже спрашивать не стал. Сказали только, что решили расстаться. Точно такая же ситуация у меня сейчас в «Уфе» была.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +508

      Таврида 3 часа назад

      "в которых «Химки» набрали 7 очков". И каких очков, у Зенита отобрали. А теперь 5-6 голешников Химкам присунуть в порядке нормы.

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