«Позвонил мне и смеется». Экс-помощник Юрана рассказал, как тренера увольняли из «Химок»

Денис Попов, бывший помощник Сергея Юрана в «Химках», рассказал, как тренеру объявили об отставке из подмосковного клуба.

— Как так вышло, что вас убрали после четырех туров, в которых «Химки» набрали 7 очков? После отставки подмосковный клуб будто прокляли — падение в Первую лигу близко как никогда.

— Если вкратце, то мне позвонил Николаич и говорит: «Денис, нас уволили». И смеется.

— Так все просто?

— Причем это было так: мы провели тренировку, вечером поехал смотреть матч на Кубок. А мы до этого обсуждали что-то по нашим играм, я еще подумал, что Юран хочет узнать что-то. И он говорит, что нас уволили. Спрашиваю: «За достижение спортивного результата?» Он смеется: «Наверное».

Он пришел в клуб, ему сказали: «Спасибо за работу! Ты не думай, может, еще вместе поработаем, будь на связи. Это так надо, стечение обстоятельств». В подробности Юран вдаваться не стал.

— То есть по работе претензий никаких нет. Кто-то решил, что вас там быть не должно?

— Руководство решало, а конкретной формулировки, за что именно, не было. Николаич сказал, что даже спрашивать не стал. Сказали только, что решили расстаться. Точно такая же ситуация у меня сейчас в «Уфе» была.

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