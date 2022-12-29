Ломбертс прокомментировал отстранение российских команд

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о своем отношении к тому, что сборную России и клубы РПЛ отстранили от международных турниров.

– В Европе сейчас присутствует культура отмены России. Запрещают Чайковского, художников, музыкантов. Футбол и спорт тоже забанены. Как думаешь, это справедливо?

– Слушай, я даже не слышал о запрете Чайковского. Это реально?

– В некоторых театрах да.

– Окей, но не думаю, что в Бельгии такое есть. Это же культура. Какая разница чья – русская, американская, китайская? Если это прекрасно, значит, это прекрасно. Не могу представить, что здесь в Бельгии кто-то мог бы додуматься до такого.

А что касается чемпионата мира и еврокубков – это несправедливо для спортсменов. Хотя причины я понимаю. Есть страны, к которым прислушивается большинство. И изменить что-то очень сложно.

Если бы это зависело от меня, я бы такого не сделал. Но чемпионат мира – что-то глобальное. Видимо, некоторые страны хотели послать сигнал другим: если ты что-то сделаешь, мы тебя тоже исключим и наложим санкции. Не могу сказать, что это правильно.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций.

Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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