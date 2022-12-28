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    Ломбертс: «Покупаю только русскую водку. Вы должны ей гордиться»

    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о русской водке.

    — Самое дорогое блюдо, которое ты заказывал в ресторане?

    — В Бельгии много ресторанов с мишленовскими звeздами. Бывало, выходило по тысячи евро с человека. Но это включая вино. Здесь много дорогих ресторанов.

    — Водка — национальная гордость России?

    — Должна быть. Да. Если я пью водку, то предпочитаю русскую. Покупаю тоже всегда русскую. Поэтому да, вы должны этим гордиться. Так же как мы гордимся нашим пивом.

    • Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.
    • В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.
    • Ломбертс с «Зенитом» брал Кубок УЕФА.

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    Источник: Sport24

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