Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о русской водке.
— Самое дорогое блюдо, которое ты заказывал в ресторане?
— В Бельгии много ресторанов с мишленовскими звeздами. Бывало, выходило по тысячи евро с человека. Но это включая вино. Здесь много дорогих ресторанов.
— Водка — национальная гордость России?
— Должна быть. Да. Если я пью водку, то предпочитаю русскую. Покупаю тоже всегда русскую. Поэтому да, вы должны этим гордиться. Так же как мы гордимся нашим пивом.
- Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.
- В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.
- Ломбертс с «Зенитом» брал Кубок УЕФА.
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Источник: Sport24