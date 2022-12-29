«Есть люди, для которых это может стать проблемой». Ломбертс – о ценах в Бельгии

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о росте цен в Бельгии.

– Что, кстати, со счетами за электричество? Они выросли? Или в Бельгии вы не заметили разницы?

– Счета, конечно, станут больше. Но я точно не тот человек, который будет делать температуру дома ниже. Я свои деньги заработал.

Понимаю: здесь есть люди, для которых это может стать проблемой. Насколько я знаю, правительство старается их поддерживать.

Надеюсь, это ненадолго и скоро снова все будет хорошо. Уверен, что будет. И речь не только о ценах на энергию, но и об инфляции в целом.

Раньше у нас был русский газ, теперь нам надо искать в другом месте. Кому какая разница, откуда газ? Да, он будет дороже. Но надо понимать, что до этого он был для нас слишком дешевым.

37-летний Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.

С 2021-го он работает в тренерском штабе «Гента».

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