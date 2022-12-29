Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Есть люди, для которых это может стать проблемой». Ломбертс – о ценах в Бельгии

    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о росте цен в Бельгии.

    – Что, кстати, со счетами за электричество? Они выросли? Или в Бельгии вы не заметили разницы?

    – Счета, конечно, станут больше. Но я точно не тот человек, который будет делать температуру дома ниже. Я свои деньги заработал.

    Понимаю: здесь есть люди, для которых это может стать проблемой. Насколько я знаю, правительство старается их поддерживать.

    Надеюсь, это ненадолго и скоро снова все будет хорошо. Уверен, что будет. И речь не только о ценах на энергию, но и об инфляции в целом.

    Раньше у нас был русский газ, теперь нам надо искать в другом месте. Кому какая разница, откуда газ? Да, он будет дороже. Но надо понимать, что до этого он был для нас слишком дешевым.

    • 37-летний Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.
    • С 2021-го он работает в тренерском штабе «Гента».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Ломбертс прокомментировал отстранение российских команд 2
    Ломбертс: «Покупаю только русскую водку. Вы должны ей гордиться» 2
    Ломбертс: «Фанаты «Зенита» – лучшие в мире. Это олдскул, я такое люблю» 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11