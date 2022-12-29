Мбаппе впервые отреагировал на поведение вратаря Аргентины Мартинеса после финала ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поступок вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после финального матча ЧМ-2022.

Аргентина обыграла Францию в серии пенальти.

Мартинес пришел на празднование с куклой с лицом Мбаппе.

Стоявший рядом Лионель Месси оставил поведение партнера по сборной без внимания.

«Это не моя проблема. Не хочу тратить свою энергию на такие пустяки», – сказал Мбаппе.

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