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    Transfermarkt составил сборную из самых дорогих игроков постсоветского пространства

    Футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков бывшего СССР. В нем два россиянина.

    Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия», 25 млн евро).

    Защитники: Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон», 22 млн), Илья Забарный (Украина, «Динамо» К, 15 млн), Николай Матвиенко (Украина, «Шахтeр», 11 млн).

    Полузащитники: Александр Зинченко (Украина, «Арсенал», 32 млн), Арсен Захарян (Россия, «Динамо» Москва, 15 млн), Александр Головин (Россия, «Монако», 22 млн), Руслан Малиновский (Украина, «Аталанта», 18 млн).

    Нападающие: Михаил Мудрик (Украина, «Шахтeр», 40 млн), Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи», 60 млн), Виктор Цыганков (Украина, «Динамо» Киев, 22 млн).

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14096

      Skull_Boy 15 секунд назад

      Ну правильно все и пока укры и грузины переходили в подвалы, а после продвигались дальше на вверх наши играют в Газпром лиге у мамки под юбкой, и если бы ну русский у руля Монако, то и Головин был бы в рабстве у ЦСКА до сих пор

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      Рейтинг: +1879

      lek! 26 минут назад

      Наш футбол во всей красе ))

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