Transfermarkt составил сборную из самых дорогих игроков постсоветского пространства

Футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков бывшего СССР. В нем два россиянина.

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия», 25 млн евро).

Защитники: Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон», 22 млн), Илья Забарный (Украина, «Динамо» К, 15 млн), Николай Матвиенко (Украина, «Шахтeр», 11 млн).

Полузащитники: Александр Зинченко (Украина, «Арсенал», 32 млн), Арсен Захарян (Россия, «Динамо» Москва, 15 млн), Александр Головин (Россия, «Монако», 22 млн), Руслан Малиновский (Украина, «Аталанта», 18 млн).

Нападающие: Михаил Мудрик (Украина, «Шахтeр», 40 млн), Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи», 60 млн), Виктор Цыганков (Украина, «Динамо» Киев, 22 млн).

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