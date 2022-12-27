«Саша привык играть в Новый год». Агент Головина – о матче «Монако» 1 января

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал подготовку игрока к ближайшим матчам.

28 декабря монегаски встретятся с «Осером».

1 января команда примет «Брест».

«У Александра все хорошо. Он готовится к чемпионату. Он пребывает в хорошем настроении и хорошей форме.

У «Монако» домашняя игра 1 января. Но нет никаких проблем. Саша, как и вся команда, готовится по графику.

Саша уже привык играть в Новый год», – сказал агент.

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