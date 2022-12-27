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    «Саша привык играть в Новый год». Агент Головина – о матче «Монако» 1 января

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал подготовку игрока к ближайшим матчам.

    • 28 декабря монегаски встретятся с «Осером».
    • 1 января команда примет «Брест».

    «У Александра все хорошо. Он готовится к чемпионату. Он пребывает в хорошем настроении и хорошей форме.

    У «Монако» домашняя игра 1 января. Но нет никаких проблем. Саша, как и вся команда, готовится по графику.

    Саша уже привык играть в Новый год», – сказал агент.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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