«Это лучший вариант». Шаронов – о переходе РФС в Азию

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о возможном переходе российского футбола из Европы в Азию.

– Россия может в скором времени перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Как на это смотрите?

– Это очень сложный вопрос. Наверное, лучше соревноваться где‑то, чем нигде... Из тех возможностей, которые есть, это лучший вариант.

Всe равно это какой‑то стимул – в конце концов, внутренний чемпионат не только для того, чтобы в нeм занимать первое место.

После него должно что‑то быть. Да и сборной надо где‑то играть.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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