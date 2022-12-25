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    Агент Барбоза: «Думаю, скоро ФИФА рассмотрит вопрос возвращения России в международный футбол»

    Футбольный агент Паулу Барбоза ждет, что Россию вскоре вернут в международный футбол.

    «Насколько я понимаю, вопрос с переходом РФС в Азию пока не решен, это просто абстрактная возможность. Собирается материал, смотрится, насколько это реально.

    Кроме того, думаю, в ближайшее время будет качественный сдвиг в политике ФИФА в отношении России. Полагаю, в недалеком будущем будет рассматриваться вопрос возвращения российских клубов и сборной на международные турниры», – сказал Барбоза.

    • На следующей неделе РФС должен решить, переходить ли в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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    Источник: «Матч ТВ»

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