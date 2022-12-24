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  • «Это транспортировка «Груза 200» из Европы в Азию». Экс-генсек РФС – о возможном переходе России в АФК

«Это транспортировка «Груза 200» из Европы в Азию». Экс-генсек РФС – о возможном переходе России в АФК

24 декабря 2022, 17:24
6

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев выступил против перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Если 27 декабря исполком РФС примет решение о переходе в Азию, это будет такое коллективное харакири. Вполне себе азиатская штука. Тогда члены исполкома выступят в роли настоящих самураев и вскроют уже все органы российского футбола. История запомнит их имена. На мой взгляд, российский футбол — и так труп. Но еще не окоченевший. Такой переход — это транспортировка «Груза 200» из Европы в Азию. И там труп будет еще быстрее разлагаться.

— Почему?

— Футбольную моду в мире определяют Европа и Южная Америка. При всем уважении к азиатским командам и достижениям этого региона. Встречи с такими клубами, как «Реал», ПСЖ, «Бавария» на международной арене, — более привлекательное зрелище для болельщиков и бизнеса. Я иногда смотрю матчи чемпионата Катара, Саудовской Аравии, Эмиратов, Кувейта — это футбол 60-70-х годов прошлого века. Мы должны руководствоваться не сиюминутными политическими соображениями, а своей идентичностью. Почитайте философа Николая Бердяева о судьбах России. Если мы уже Азиопа, тогда все понятно. А если мы Евразия и стремимся к европейскому пути развития, то надо все-таки из этого исходить.

  • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
  • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Комментарии (6)
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slavа0508
1671894478
Просто дебил .... кто тебя теперь пустит в Европу в ближайшие 10 лет это как минимум(если конечно не упадём на колени и не отдадим Крым и ДНР с ЛНР) ....а что на счёт Азии . так лучше какой то международный опыт чем вообще не чего . тем более постепенно мировая экономика будет двигаться в сторону Азии . а где деньги там и всё остальное ....Другой вопрос возможно ли это ???Разрешат ли ???
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Тазит
1671898271
Встречи с такими клубами, как «Реал», ПСЖ, «Бавария» на международной арене, — более привлекательное зрелище для болельщиков и бизнеса. - похоже, чувак ещё не знает, что нас выперли из еврокубков.
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TOMSON
1671900105
Желание элиты быть европейцами вновь и вновь запускает спираль времени которая ведет к войне и смертям Российского народа. Может пора попробовать другой путь и перестать стремиться туда где открыто говорят, что нам не рады?
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nemolod
1671900844
Против перехода те,кто имеет выгоду и у кого есть там бизнес! Понятно,что с переходом их бизнес закончится!
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SPb78
1671901134
Бредовые аллегории особенно про то что что РФ футбол это труп и АФК это место где труп быстрее разлагается. Ну давайте типа заморозим лет так на 10 в УЕФА и что от этого легче будет?
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Fialet
1671905585
И вот такой дебил раньше руководил РФС... И какой результат можно было ожидать?
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