«Это транспортировка «Груза 200» из Европы в Азию». Экс-генсек РФС – о возможном переходе России в АФК

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев выступил против перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Если 27 декабря исполком РФС примет решение о переходе в Азию, это будет такое коллективное харакири. Вполне себе азиатская штука. Тогда члены исполкома выступят в роли настоящих самураев и вскроют уже все органы российского футбола. История запомнит их имена. На мой взгляд, российский футбол — и так труп. Но еще не окоченевший. Такой переход — это транспортировка «Груза 200» из Европы в Азию. И там труп будет еще быстрее разлагаться.

— Почему?

— Футбольную моду в мире определяют Европа и Южная Америка. При всем уважении к азиатским командам и достижениям этого региона. Встречи с такими клубами, как «Реал», ПСЖ, «Бавария» на международной арене, — более привлекательное зрелище для болельщиков и бизнеса. Я иногда смотрю матчи чемпионата Катара, Саудовской Аравии, Эмиратов, Кувейта — это футбол 60-70-х годов прошлого века. Мы должны руководствоваться не сиюминутными политическими соображениями, а своей идентичностью. Почитайте философа Николая Бердяева о судьбах России. Если мы уже Азиопа, тогда все понятно. А если мы Евразия и стремимся к европейскому пути развития, то надо все-таки из этого исходить.

Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.

Окончательное решение намечено на следующую неделю.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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