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    «Астон Вилла» собирается продать Мартинеса из-за его поведения на ЧМ-2022

    Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может сменить команду.

    Главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери очень недоволен поведением 30-летнего футболиста на ЧМ-2022, особенно после финала.

    В связи с этим клуб собирается продать аргентинца и купить ему на замену Яссина Буну из «Севильи».

    • Мартинес выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
    • Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».
    • На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.
    • Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 16:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1266

      САНЁК17 5 минут назад

      За такой поведения наказать обязательно,как хотят пусть накажут,от этого нам не тепло и не холодно.

      0
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      Рейтинг: +2074

      Maxi_7 41 минуту назад

      Ну новость такая себе... Мартинес, конечно, идиот, но чтобы из команды выгонять... он же не зигу вскинул, в конце то концов...

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      Рейтинг: +7843

      Томик > Maxi_7 12 минут назад

      Это и было ошибкой. За зигу бы только в попу целовали.

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