Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Астон Вилла» собирается продать Мартинеса из-за его поведения на ЧМ-2022

«Астон Вилла» собирается продать Мартинеса из-за его поведения на ЧМ-2022

24 декабря 2022, 16:17
13

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может сменить команду.

Главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери очень недоволен поведением 30-летнего футболиста на ЧМ-2022, особенно после финала.

В связи с этим клуб собирается продать аргентинца и купить ему на замену Яссина Буну из «Севильи».

  • Мартинес выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
  • Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».
  • На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.
  • Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
«Челси» подписал чемпиона мира 2
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
Источник: Football Espana
Англия. Премьер-лига Чемпионат мира Аргентина Астон Вилла Мартинес Эмилиано Эмери Унаи
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxi_7
1671888084
Ну новость такая себе... Мартинес, конечно, идиот, но чтобы из команды выгонять... он же не зигу вскинул, в конце то концов...
Ответить
САНЁК17
1671890289
За такой поведения наказать обязательно,как хотят пусть накажут,от этого нам не тепло и не холодно.
Ответить
Skull_Boy
1671891119
Да, а кто играть тогда будет
Ответить
Play
1671892562
Мартинес крутой турнир провёл, но он по натуре быдлан невероятный. Сейчас на него будет спрос и страшно завышенный ценник, его нужно продавать. На самом деле, вратарь он средненький, сейчас его купит какой-нибудь большой клуб, но он никогда не заиграет на уровне большого клуба. Правда Буну не лучший выбор на замену, такой же средненький вратарь, выстреливший раз в жизни на одном турнире.
Ответить
Nesterenko
1671896576
Пусть мне объяснят почему это лучший вратарь ЧМ-2022? Чем он был лучше Буну и Ливаковича например? В матче против СА он не спас ничего, против Голландии второй гол на его совести, против Хорватии у него не было работы. Второй гол гения Килиана тоже на совести Мартинеса. Единственное, что он сделал на этом турнире - выиграл две серии пенальти и спас на 120 минуте Аргентину от серебра. Но класс игрока оценивается на дистанции, а не на каких то отдельных эпизодах.
Ответить
моэм
1671911659
Ничего удивительного , обыкновенный европейский шовинизм .... например погромы по всей франции как то не заметил никто , даже " свободные " западные СМИ , а вот из стёба Мартинеса раздувают слона ....уродцы двуликие .
Ответить
BRO_football
1671916149
Ой, да кого Эмери пытается обмануть? Так бы и сказал, что решил продать лучшего вратаря ЧМ-2022 по футболу, пока шумиха вокруг сборной Аргентины не стихла. До ЧМ Мартинес стоил 25 млн. евро. После ЧМ можно сбагрить его за все 50 млн. евро. Уверен, найдутся дураки, которые купят.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
4
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
12
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
16
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
5
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
147
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
8
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
24
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
Все новости
Все новости
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
19:18
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
08:29
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
Вчера, 18:35
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
Вчера, 17:49
8
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
Вчера, 17:03
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
Вчера, 01:27
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
1 сентября
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+