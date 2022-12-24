«Астон Вилла» собирается продать Мартинеса из-за его поведения на ЧМ-2022

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может сменить команду.

Главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери очень недоволен поведением 30-летнего футболиста на ЧМ-2022, особенно после финала.

В связи с этим клуб собирается продать аргентинца и купить ему на замену Яссина Буну из «Севильи».

Мартинес выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».

На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.

Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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