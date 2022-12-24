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    Ребров сравнил финал ЧМ-2022 с матчем «Спартак» – «Ливерпуль» в ЛЧ

    Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров ответил, с каким матчем со своим участием он сравнил бы финал ЧМ-2022.

    «С «Ливерпулем» в Лиге чемпионов! Это была одна из лучших игр, в которой мне довелось участвовать, – стадион кипит, мы забили первый гол, нам забили ответный...

    В конце уже просто тянули время: Самедова полчаса на машине катали, меня долго выносили с поля», – вспомнил Ребров.

    • В финале ЧМ Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное – 3:3.
    • «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью (1:1) в групповом этапе ЛЧ в сентябре 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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