Ребров сравнил финал ЧМ-2022 с матчем «Спартак» – «Ливерпуль» в ЛЧ

Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров ответил, с каким матчем со своим участием он сравнил бы финал ЧМ-2022.
«С «Ливерпулем» в Лиге чемпионов! Это была одна из лучших игр, в которой мне довелось участвовать, – стадион кипит, мы забили первый гол, нам забили ответный...
В конце уже просто тянули время: Самедова полчаса на машине катали, меня долго выносили с поля», – вспомнил Ребров.
- В финале ЧМ Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное – 3:3.
- «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью (1:1) в групповом этапе ЛЧ в сентябре 2017 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»