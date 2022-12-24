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    Судьи будут давать интервью после матчей зимнего Кубка РПЛ

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о реализации идеи, касающейся общения с арбитрами после игр.

    «Как раз сейчас поговорил с Алаевым и Каманцевым после исполкома.

    Мы договорились, что на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби мы опробуем практику комментариев со стороны судей по тем решениям, которые они будут принимать в матче.

    Дальше посмотрим, как на это отреагирует общественность, команды и сами судьи.

    Если мы действительно готовы к этому и в этом больше пользы, чем вреда – будем тиражировать эту практику. Масштабировать и применять в соревнованиях Кубка России и РПЛ», – сказал Дюков.

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    https://www.championat.com/football/news-4938685-dyukov-soobschil-chto-na-zimnem-turnire-rpl-v-oae-sudi-budut-davat-intervyu-posle-matchej.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      regerher 4 минуты назад

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      paracetamol 33 минуты назад

      Зенита нет, значит неинтересно!

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