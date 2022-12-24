Судьи будут давать интервью после матчей зимнего Кубка РПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал о реализации идеи, касающейся общения с арбитрами после игр.

«Как раз сейчас поговорил с Алаевым и Каманцевым после исполкома.

Мы договорились, что на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби мы опробуем практику комментариев со стороны судей по тем решениям, которые они будут принимать в матче.

Дальше посмотрим, как на это отреагирует общественность, команды и сами судьи.

Если мы действительно готовы к этому и в этом больше пользы, чем вреда – будем тиражировать эту практику. Масштабировать и применять в соревнованиях Кубка России и РПЛ», – сказал Дюков.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 1 по 11 февраля 2023 года.

Участники турнира – «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

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