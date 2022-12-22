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Белоус порекомендовал «Зениту» не подписывать Роналду

22 декабря 2022, 00:13
5

Бывший руководитель ФК «Москва» Юрий Белоус считает, что «Зениту» не нужен свободный агент Криштиану Роналду.

— Может «Зениту» стоит сделать предложение Роналду?

— А зачем? Привезти его в Россию для поднятия имиджа страны? Ну куда уже выше поднимать? Выше уже некуда.

Он не нужен. Россия отстранена от еврокубков. Я думаю, что «Зениту» сегодня Клаудиньо с его соплеменниками уже не нужны.

Понятно, что футбол входит в индустрию развлечений. Но учитывая, что клубы, тот же «Зенит», не зарабатывает сейчас столько денег, когда он играл в еврокубках, то в нынешней ситуации нужно заняться воспитанием и раскручиванием молодых футболистов.

  • В саудовском клубе «Аль-Наср» ожидают, что 37-летний Роналду подпишет контракт до конца года.
  • Речь идет о соглашении на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.
  • В ноябре Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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ААМ
1671682436
Ещё не нужны Месси, Кейн, Мбаппе, Ди Мария
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Томик
1671690856
Что бы без его советов делали. Даже и предположить сложно.
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Ziklop
1671700450
что за чушь! зачем Роналду Зенит? ни денег как у арабов ни еврокубков!
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Азбука
1671709545
С каких это пор Белоуса стали интересовать дела Зенита? Не его и не лезь, где нет Москвы.
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zigbert
1671710568
Если бы Роналду выбирал между Аль Насром и Зенитом то ответ был бы очевиден. Дело даже не в деньгах а в отсутствии еврокубков для наших команд.
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