Белоус порекомендовал «Зениту» не подписывать Роналду

Бывший руководитель ФК «Москва» Юрий Белоус считает, что «Зениту» не нужен свободный агент Криштиану Роналду.

— Может «Зениту» стоит сделать предложение Роналду?

— А зачем? Привезти его в Россию для поднятия имиджа страны? Ну куда уже выше поднимать? Выше уже некуда.

Он не нужен. Россия отстранена от еврокубков. Я думаю, что «Зениту» сегодня Клаудиньо с его соплеменниками уже не нужны.

Понятно, что футбол входит в индустрию развлечений. Но учитывая, что клубы, тот же «Зенит», не зарабатывает сейчас столько денег, когда он играл в еврокубках, то в нынешней ситуации нужно заняться воспитанием и раскручиванием молодых футболистов.

В саудовском клубе «Аль-Наср» ожидают, что 37-летний Роналду подпишет контракт до конца года.

Речь идет о соглашении на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

В ноябре Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

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