Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Белоус порекомендовал «Зениту» не подписывать Роналду

    Бывший руководитель ФК «Москва» Юрий Белоус считает, что «Зениту» не нужен свободный агент Криштиану Роналду.

    — Может «Зениту» стоит сделать предложение Роналду?

    — А зачем? Привезти его в Россию для поднятия имиджа страны? Ну куда уже выше поднимать? Выше уже некуда.

    Он не нужен. Россия отстранена от еврокубков. Я думаю, что «Зениту» сегодня Клаудиньо с его соплеменниками уже не нужны.

    Понятно, что футбол входит в индустрию развлечений. Но учитывая, что клубы, тот же «Зенит», не зарабатывает сейчас столько денег, когда он играл в еврокубках, то в нынешней ситуации нужно заняться воспитанием и раскручиванием молодых футболистов.

    • В саудовском клубе «Аль-Наср» ожидают, что 37-летний Роналду подпишет контракт до конца года.
    • Речь идет о соглашении на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.
    • В ноябре Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Ледяхов не исключил возвращение Бакаева в «Спартак» 1
    Широков: «Спартак» без вариантов проигрывает «Зениту» в РПЛ»
    Широков: «Не надо бить со спины, как это сделал Соболев» 5
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11