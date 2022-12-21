Стало известно, какую зарплату предложили «Крылья Советов» Пиняеву по новому контракту

«Крылья Советов» пытаются сохранить Сергея Пиняева. Ему предложен улучшенный контракт.

Сейчас игрок получает 2 миллиона рублей в месяц. По новому соглашению его зарплата может вырасти до 4 миллионов.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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