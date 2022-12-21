Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стало известно, какую зарплату предложили «Крылья Советов» Пиняеву по новому контракту

    «Крылья Советов» пытаются сохранить Сергея Пиняева. Ему предложен улучшенный контракт.

    Сейчас игрок получает 2 миллиона рублей в месяц. По новому соглашению его зарплата может вырасти до 4 миллионов.

    • Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

    Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Пиняев назвал главное разочарование ЧМ-2022
    Нигматуллин предостерег Пиняева от трансфера в «Локомотив»
    Пиняев: «Скажут играть в Азии – будем играть в Азии» 1
    Источник: телеграм-канал Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11