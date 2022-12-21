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    Нигматуллин предостерег Пиняева от трансфера в «Локомотив»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин рекомендует не переходить в московский клуб игроку «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву.

    «Локомотиву» нужны крепкие, мастеровитые игроки, способные решать задачу. Потому что вот эта пресловутая тактика предыдущего руководства с немецким акцентом растить игроков и их перепродавать затащила в полное болото московский клуб. Вы видите, во что команда превратилась. Очень опасаюсь, что сейчас продолжится такой курс.

    Если говорить о Пиняеве, то тут же опять работает система: взять молодого футболиста и подороже продать. Это прекрасный план, но основной должен быть, чтобы команда, у которой большой бюджет и огромное количество болельщиков, давала футбольный результат. Пиняев, безусловно, один из талантливейших футболистов, но ему всего 18 лет, и ему нужно в команду, в которой все процессы отлажены, где он будет расти вместе с командой. Сейчас «Локомотив» очень сильно буксует. На данный момент лидеров в команде нет», — сказал Нигматуллин.

    • Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

    Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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