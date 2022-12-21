Нигматуллин предостерег Пиняева от трансфера в «Локомотив»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин рекомендует не переходить в московский клуб игроку «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву.

«Локомотиву» нужны крепкие, мастеровитые игроки, способные решать задачу. Потому что вот эта пресловутая тактика предыдущего руководства с немецким акцентом растить игроков и их перепродавать затащила в полное болото московский клуб. Вы видите, во что команда превратилась. Очень опасаюсь, что сейчас продолжится такой курс.

Если говорить о Пиняеве, то тут же опять работает система: взять молодого футболиста и подороже продать. Это прекрасный план, но основной должен быть, чтобы команда, у которой большой бюджет и огромное количество болельщиков, давала футбольный результат. Пиняев, безусловно, один из талантливейших футболистов, но ему всего 18 лет, и ему нужно в команду, в которой все процессы отлажены, где он будет расти вместе с командой. Сейчас «Локомотив» очень сильно буксует. На данный момент лидеров в команде нет», — сказал Нигматуллин.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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