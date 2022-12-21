«Краснодар» продал Вандерсона в «Интернасьонал»

Полузащитник Вандерсон выкуплен бразильским «Интернасьоналом» у «Краснодара».

«Интернасьонал» активировал опцию выкупа Вандерсона Масиэла, и в настоящий момент все формальности между клубами урегулированы. За свою нынешнюю команду хавбек выступает с марта на правах аренды.

Мы благодарим Вандерсона за годы плодотворного сотрудничества и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написал «Краснодар».

Вандерсон перешeл в «Краснодар» летом 2017 года из австрийского «Зальцбурга».

Во всех турнирах он провeл за основную команду краснодарцев 130 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

28-летний Вандерсон стоит 8 миллионов евро.

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