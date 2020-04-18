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  • Вандерсон и Кайо устроили пьяную вечеринку во время карантина

Вандерсон и Кайо устроили пьяную вечеринку во время карантина

18 апреля 2020, 20:32
17

Как сообщает Metaratings.ru, нападающий «Краснодара» Вандерсон нарушил карантин и устроил вечеринку у себя дома.

Согласно источнику, помимо прочих гостей к нему также приехал другой игрок российского клуба – полузащитник Кайо Панталеан.

Молодые люди распивали спиртные напитки, а также выдыхали непонятный газ и курили кальян.

  • 25-летний Вандерсон перебрался в «Краснодар» летом 2017 года.
  • В текущем сезоне он провел 22 матча, забил три гола и отдал пять голевых передач.
  • Что касается Кайо, то он подписал контракт с клубом из РПЛ в июле 2019 года. На данный момент в его активе 12 матчей.

ВИДЕО С ВЕЧЕРИНКИ

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Вандерсон Кайо
Комментарии (17)
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Сильвербой
1587231522
Ну и молодцы, пьяные вечеринки, это же ведь очень здорово!!! Наши ребята не дадут соврать!
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Chernyi Lis
1587231540
и че такого.не больные же не носители..если всегда у них общение..
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Соарес
1587231838
Чемодан в зубы и без зарплаты
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Бухбух
1587231959
Наверно посмотрели на Мамаева с Кокориным в Монако.
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paracetamol
1587240878
Люди должны оставаться людьми, даже если карантин. И никто не может этому помешать! Интересно, бабы были?
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Рубинище
1587243822
Да всё нормально, когда им ещё куражиться, в карантин самое то. Они ведь не перед матчем своей сборной или клуба.
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Benifacto
1587250111
да и вправду жесть пацаны решили развлечься, ну это же не после вылета с Евро пить шампанское.....
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SaveAS
1587253544
"а также выдыхали непонятный газ" - корреспондент нюхал что ли чем они выдыхают?! Что за хрень пишут! Футболисты тоже люди и им охото погулять и класть большой болт хотели на коронавирус как 70% граждан России! Как продлили карантин до 30ого числа так все на шашлыки ломанулись!
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Чехов на Садовой
1587266681
Вандерсон увидев друга Кайо , Понял,что не виделись давно!, Долго обнимались, целовались, Пока х-й не встал у одного! А что, бабосы капают, тренировок нет, почему бы и не занюхать друг у друга газы непонятные.
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acor94
1587288685
давайте толерантно отнесемся к игрокам и отправим на 2 недели работать на плантациях! в качестве наказания за нарушения карантина, конечно, мы же не расисты
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