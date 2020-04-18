Вандерсон и Кайо устроили пьяную вечеринку во время карантина

Как сообщает Metaratings.ru, нападающий «Краснодара» Вандерсон нарушил карантин и устроил вечеринку у себя дома.

Согласно источнику, помимо прочих гостей к нему также приехал другой игрок российского клуба – полузащитник Кайо Панталеан.

Молодые люди распивали спиртные напитки, а также выдыхали непонятный газ и курили кальян.

25-летний Вандерсон перебрался в «Краснодар» летом 2017 года.

В текущем сезоне он провел 22 матча, забил три гола и отдал пять голевых передач.

Что касается Кайо, то он подписал контракт с клубом из РПЛ в июле 2019 года. На данный момент в его активе 12 матчей.

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