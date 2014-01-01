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    Вандерсон и Кайо устроили пьяную вечеринку во время карантина

    Как сообщает Metaratings.ru, нападающий «Краснодара» Вандерсон нарушил карантин и устроил вечеринку у себя дома.

    Согласно источнику, помимо прочих гостей к нему также приехал другой игрок российского клуба – полузащитник Кайо Панталеан.

    Молодые люди распивали спиртные напитки, а также выдыхали непонятный газ и курили кальян.

    • 25-летний Вандерсон перебрался в «Краснодар» летом 2017 года.
    • В текущем сезоне он провел 22 матча, забил три гола и отдал пять голевых передач.
    • Что касается Кайо, то он подписал контракт с клубом из РПЛ в июле 2019 года. На данный момент в его активе 12 матчей.

    ВИДЕО С ВЕЧЕРИНКИ

    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии10
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      Рейтинг: +546

      Докторо123 17 минут назад

      МУЖИКИ ! ...Дать опохмелиться и на тренировку ! Да, ещё забыл..., нельзя их близко к стульям подпускать !

      1
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      Рейтинг: +54978

      Chernyi Lis > Докторо123 1 минуту назад

      пусть будут и стулья..нашим можно другим нельзя что ли..не правильно это..

      0
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      Рейтинг: +1146

      FENIX-SL 44 минуты назад

      ну и что?
      проблема в том что это во время карантина?
      а наши люди дистанции придерживаются и разумных действий вообще?какой смысл карантина если днем магазины продуктовые забиты людьми?

      0
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      Рейтинг: +524

      Бoрат 46 минут назад

      " И я там был - мед , пиво пил , по усам текло ... и в рот много чего залетало " Гыгыгы . А брат-борат как всегда - тренировался на козочках . Гыгыгы . Аларма не было - он онлайн дрочил . Гыгыгы .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54978

      Chernyi Lis > Бoрат 29 секунд назад

      когда у тебя что то в виде мозга устанет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1898

      Бухбух 47 минут назад

      Наверно посмотрели на Мамаева с Кокориным в Монако.

      1
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      ...
      Рейтинг: +54978

      Chernyi Lis > Бухбух 3 минуты назад

      это мамая кокоши подсмотрели и возомнили себя не заменимыми..

      0
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      Рейтинг: +71

      Соарес 49 минут назад

      Чемодан в зубы и без зарплаты

      2
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      Рейтинг: +54978

      Chernyi Lis 54 минуты назад

      и че такого.не больные же не носители..если всегда у них общение..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5784

      Сильвербой 54 минуты назад

      Ну и молодцы, пьяные вечеринки, это же ведь очень здорово!!! Наши ребята не дадут соврать!

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