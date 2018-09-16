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«Краснодар» четырежды поразил ворота «Анжи»

16 сентября 2018, 18:37
3

Завершился матч седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Анжи» (4:0). Представляем вашему вниманию все голы встречи.

0:1 – Вандерсон, 9

Анжи – Краснодар. 0:1. Вандерсон, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

0:2 – Классон, 14

Анжи – Краснодар. 0:2. Виктор Классон, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

0:3 – Мамаев, 58

Анжи – Краснодар. 0:3. Павел Мамаев, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

0:4 – Игнатьев, 82

Анжи – Краснодар. 0:4. Иван Игнатьев, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

Источник: rutube.ru
Россия. Премьер-лига Анжи Краснодар Классон Виктор Вандерсон
Комментарии (3)
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shinnik
1537108354
БезМагнитно ,но сытно... И Смолов не нужен, когда Краснодар дружен...)) человек сверху прогнал пургу.))
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dinar7777dinar
1537117331
мамаев молодец конечно ! ему меньше с кокориным надо лежать в ванне тогда будет забивать больше.
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mmmaratik05
1537120830
Дело не в Краснодаре или в Смолове,кризис нынче у Анжи и точка
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