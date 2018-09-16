«Краснодар» четырежды поразил ворота «Анжи»

Завершился матч седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Анжи» (4:0). Представляем вашему вниманию все голы встречи.
0:1 – Вандерсон, 9
Анжи – Краснодар. 0:1. Вандерсон, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
0:2 – Классон, 14
Анжи – Краснодар. 0:2. Виктор Классон, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
0:3 – Мамаев, 58
Анжи – Краснодар. 0:3. Павел Мамаев, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
0:4 – Игнатьев, 82
Анжи – Краснодар. 0:4. Иван Игнатьев, Российская Премьер-Лига, 7 тур 16.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
Источник: rutube.ru