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    Вандерсон – лучший игрок четвертого тура Лиги Европы по InStat; Боккетти – второй

    Сервис спортивной статистики InStat опубликовал данные об игроках по итогам четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Лучшим футболистом, по выкладкам системы, стал атакующий полузащитник «Краснодара» Вандерсон.

    Бразилец набрал 431 балл. Второе место занял защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти (413 очков).

    Индекс InStat высчитывается на основе параметров работы футболиста: пробег за матч, результативные действия, точные передачи, выигранные единоборства и др.

    Источник: InStat

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    09.11.2018 20:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 9 ноября 2018, 20:36

      Три пропущенных гола, жуткая дыра в обороне и второе место Боккети?

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > oyabun 9 ноября 2018, 21:04

      Там не считают потерял ли защитник свою позицию...

      0
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 9 ноября 2018, 20:19

      МОЛОДЕЦ ВАНДЕРСОН!

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