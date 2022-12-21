«Он выдающийся игрок, что ли? Он никак себя не показал». Смородская – о трансфере Пиняева в «Локомотив»

Хороший перспективный парень, почему не купить за разумные деньги ?
Локо двух " коней" брал за астрономические бабки, что ж ты молчала ?
Этого хоть продать потом можно будет, если как Хвичу не прое..те.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала готовящийся трансфер игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».
«Трансфер Пиняева в «Локомотив»? А он у нас выдающийся футболист что ли? Пока Сергей никак себя не показал. «Локомотив» – топовая команда, раньше всегда была таковой.
Но Пиняев – молодой парень! В череде трансферов, может, смотрелся неплохо, но пока я не вижу ничего достойного из трансферов клуба», – сказала Смородская.
- Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
- 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
- В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно