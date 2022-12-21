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  • «Он выдающийся игрок, что ли? Он никак себя не показал». Смородская – о трансфере Пиняева в «Локомотив»

«Он выдающийся игрок, что ли? Он никак себя не показал». Смородская – о трансфере Пиняева в «Локомотив»

21 декабря 2022, 20:11
6

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала готовящийся трансфер игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Трансфер Пиняева в «Локомотив»? А он у нас выдающийся футболист что ли? Пока Сергей никак себя не показал. «Локомотив» – топовая команда, раньше всегда была таковой.

Но Пиняев – молодой парень! В череде трансферов, может, смотрелся неплохо, но пока я не вижу ничего достойного из трансферов клуба», – сказала Смородская.

  • Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
  • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
  • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Пиняев Сергей Смородская Ольга
Комментарии (6)
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Sky Spartak
1671643435
Здесь я с ней согласен.... «Локомотив» — топовая команда, раньше всегда была таковой.. До прихода Смородской... Сёмина на вас не хватает !!!
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Sky Spartak
1671643526
И они всё про вектор там думают... Сёмин то просто, вывел клуб из говна в Чемпионство....
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derrik2000
1671644634
А "ВЫДАЮЩИХСЯ" только Зеня скупает. Пачками. ))) Благо, всё для ЭТОГО имеет.
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DOCTOR PENALTY
1671644931
Пиняев стал самым переоцененным, для него это плохо может кончиться. Смородская правильно говорит.
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опус 2
1671646542
Мудрая баба
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шахта Заполярная
1671658988
В чем то согласен со Смородиной. Парень только пару матчей провел, а его уже захвалили и перехвалили, прямо таки второй Месси. А он тоже грамотный и читает что пишут, итог может - медные трубы, а это плохо лечится, а у кого то и не лечится. Оставьте парня в покое.
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