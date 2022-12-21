«Он выдающийся игрок, что ли? Он никак себя не показал». Смородская – о трансфере Пиняева в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала готовящийся трансфер игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Трансфер Пиняева в «Локомотив»? А он у нас выдающийся футболист что ли? Пока Сергей никак себя не показал. «Локомотив» – топовая команда, раньше всегда была таковой.

Но Пиняев – молодой парень! В череде трансферов, может, смотрелся неплохо, но пока я не вижу ничего достойного из трансферов клуба», – сказала Смородская.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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