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    «Он выдающийся игрок, что ли? Он никак себя не показал». Смородская – о трансфере Пиняева в «Локомотив»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала готовящийся трансфер игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

    «Трансфер Пиняева в «Локомотив»? А он у нас выдающийся футболист что ли? Пока Сергей никак себя не показал. «Локомотив» – топовая команда, раньше всегда была таковой.

    Но Пиняев – молодой парень! В череде трансферов, может, смотрелся неплохо, но пока я не вижу ничего достойного из трансферов клуба», – сказала Смородская.

    • Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

    Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12449

      Алексей З 5 минут назад

      Хороший перспективный парень, почему не купить за разумные деньги ?
      Локо двух " коней" брал за астрономические бабки, что ж ты молчала ?
      Этого хоть продать потом можно будет, если как Хвичу не прое..те.

      0
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      Рейтинг: +978

      опус 2 16 минут назад

      Мудрая баба

      0
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      Рейтинг: +23797

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Пиняев стал самым переоцененным, для него это плохо может кончиться. Смородская правильно говорит.

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      Рейтинг: +20392

      derrik2000 47 минут назад

      А "ВЫДАЮЩИХСЯ" только Зеня скупает.
      Пачками. )))
      Благо, всё для ЭТОГО имеет.

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      Рейтинг: +1256

      Sky Spartak 1 час назад

      И они всё про вектор там думают...
      Сёмин то просто, вывел клуб из говна в Чемпионство....

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      Рейтинг: +1256

      Sky Spartak 1 час назад

      Здесь я с ней согласен....
      «Локомотив» — топовая команда, раньше всегда была таковой..
      До прихода Смородской...
      Сёмина на вас не хватает !!!

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