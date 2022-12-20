Малафеев рассказал, кто из вратарей впечатлил его больше всех на ЧМ-2022

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об игре вратарей в финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

«Ничего не могу сказать про игру Уго Льориса на чемпионате мира, потому что он в целом выступил на своем уровне. А вот Мартинес впечатлил своей хладнокровностью и стремлением сыграть в каждом эпизоде до конца.

Стоит отметить те сейвы, которые оба вратаря сотворили на последних минутах овертайма в финале. Они стали украшениями этой безумной игры», — сказал Малафеев.

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