Депутат Свищев: «После ЧМ-2018 в России произошел огромный скачок популяризации футбола. Не знаю, будет ли так в Катаре»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о ЧМ-2022.

«Если руководство ФИФА считает, что чемпионат мира в Катаре лучше мундиаля, проведенного в России, то мы можем только поздравить наших катарских коллег. Наверное, так и должно быть — катарцы пригласили много россиян, которые состояли в оргкомитетах во время домашнего ЧМ.

Так что наши ребята в том числе являются частью этого. Каждый чемпионат мира должен быть лучше предыдущего, поэтому если Инфантино действительно так считает, то ничего плохого в этом нет.

В Катаре было все компактно, все стадионы рядышком, все близко, современно. В России локация была намного больше — для кого-то это минус. Но для нашей страны проведенный чемпионат мира, безусловно, имеет значимость, он оставил огромное наследие в России.

После ЧМ-2018 у нас осталось много аэропортов, дорог, гостиниц, стадионов, полей, спортивных школ и так далее.

После ЧМ-2018 в стране произошел огромный скачек популяризации футбола. Не знаю, будет ли так же в Катаре. Местный футбол, наверное, будет развиваться, но неизвестно, в каких масштабах», — сказал Свищев.

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