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Пиняев: «В Европе футболистам больше платят, чем в России»

20 декабря 2022, 18:56
16

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев считает, что в Европу нужно стремиться в том числе ради денег.

– В российском футболе очень много негативных примеров, когда футболисты какой-то славе выбирают невыход из зоны комфорта и остаются играть в РПЛ. Как выбрать вечную славу, а не большие деньги в России?

– Это судят люди, которые не разбираются в футболе. Как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги...

А что в Европе нет денег? В Европе намного больше зарплаты футболистов, нежели в России.

Тут дело в других вещах, и это дело каждого, кто для себя хочет изучать язык, покидать страну.

Выходить из зоны комфорта не значит получать меньше денег. Выходить из зоны комфорта – значит, изучать новый язык, жить не в родной стране.

Просто кто-то не хочет рисковать своим комфортом. Я понимаю, что я готов играть и жить в Европе, для меня это не составит проблем в плане быта.

  • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
  • В ноябре он дебютировал за сборную России.
  • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Пиняев Сергей
Комментарии (16)
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Slavan52
1671552303
Что то я сомневаюсь, что наши кривоногие получили бы больше за бугром
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volgserg@mail.ru
1671553812
Там в Европе ,где много платят таких как Пиняев не берут.
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BlackMurder
1671553903
Ой дурак, жить еще не начал уже такой разговор
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777+
1671554529
"– Это судят люди, которые не разбираются в футболе. Как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги..." - что-то рановато этот мальчик стал говорить о деньгах. Глупый, сам не понимает, что сказал. Кокорин №2.
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АКС-74У
1671554866
Теперь понятно, почему Пиняев согласился перейти в днишенский Локомотив, - он выбрал деньги.
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O-kolesov
1671556063
А этот мальчик не хочет постоять у токарного станка или полазить по канализационным люкам ?
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portero
1671557844
Что-то я про деньги то не понял, в будущем имеется возможность заработать в Европе большие деньги насчёт сейчас сомнения огромные.... как бы ещё всё впереди, главное не остаться вечно молодым и подающим надежды....
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nemolod
1671558314
Да,в Европе платят больше,но не всем,а тем,кто хорошо пашет на тренировках и в матчах,но попасть туда можно,только хорошо проявив себя здесь- тогда на тебя обратят внимание!
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alp
1671561354
одно дело платить 200 млн евро Месси и где Пиняев?
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шахта Заполярная
1671562635
Как же я рад , что Спартак не взял это. У мальчика еще ничего не сделавшего в футболе главное деньги.
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