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    Пиняев: «В Европе футболистам больше платят, чем в России»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев считает, что в Европу нужно стремиться в том числе ради денег.

    – В российском футболе очень много негативных примеров, когда футболисты какой-то славе выбирают невыход из зоны комфорта и остаются играть в РПЛ. Как выбрать вечную славу, а не большие деньги в России?

    – Это судят люди, которые не разбираются в футболе. Как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги...

    А что в Европе нет денег? В Европе намного больше зарплаты футболистов, нежели в России.

    Тут дело в других вещах, и это дело каждого, кто для себя хочет изучать язык, покидать страну.

    Выходить из зоны комфорта не значит получать меньше денег. Выходить из зоны комфорта – значит, изучать новый язык, жить не в родной стране.

    Просто кто-то не хочет рисковать своим комфортом. Я понимаю, что я готов играть и жить в Европе, для меня это не составит проблем в плане быта.

    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В ноябре он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +857

      O-kolesov 6 минут назад

      А этот мальчик не хочет постоять у токарного станка или полазить по канализационным люкам ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      АКМ-74У 26 минут назад

      Теперь понятно, почему Пиняев согласился перейти в днишенский Локомотив, - он выбрал деньги.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1488

      777+ 32 минуты назад

      "– Это судят люди, которые не разбираются в футболе. Как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги..." - что-то рановато этот мальчик стал говорить о деньгах. Глупый, сам не понимает, что сказал. Кокорин №2.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2666

      BlackMurder 42 минуты назад

      Ой дурак, жить еще не начал уже такой разговор

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      volgserg@mail.ru 44 минуты назад

      Там в Европе ,где много платят таких как Пиняев не берут.

      4
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      Рейтинг: +18509

      Cleaner 46 минут назад

      Пиняев про БАБЛО запел. Кранты так и не начавшейся карьере...(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Slavan52 1 час назад

      Что то я сомневаюсь, что наши кривоногие получили бы больше за бугром

      2
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      Рейтинг: +18509

      Cleaner > Slavan52 44 минуты назад

      Ну Пиняев то себя к КРИВОНОГИМ явно не относит.)

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