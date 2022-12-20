Пиняев: «В Европе футболистам больше платят, чем в России»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев считает, что в Европу нужно стремиться в том числе ради денег.

– В российском футболе очень много негативных примеров, когда футболисты какой-то славе выбирают невыход из зоны комфорта и остаются играть в РПЛ. Как выбрать вечную славу, а не большие деньги в России?

– Это судят люди, которые не разбираются в футболе. Как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги...

А что в Европе нет денег? В Европе намного больше зарплаты футболистов, нежели в России.

Тут дело в других вещах, и это дело каждого, кто для себя хочет изучать язык, покидать страну.

Выходить из зоны комфорта не значит получать меньше денег. Выходить из зоны комфорта – значит, изучать новый язык, жить не в родной стране.

Просто кто-то не хочет рисковать своим комфортом. Я понимаю, что я готов играть и жить в Европе, для меня это не составит проблем в плане быта.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В ноябре он дебютировал за сборную России.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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