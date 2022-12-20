Коман и Чуамени получили расистские оскорбления из-за незабитых пенальти в финале ЧМ-2022

Сборная Франции проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче чемпионата мира.

11-метровые не реализовали Кингсли Коман и Орельен Чуамени.

После этого оба футболиста получили расистские оскорбления в соцсетях.

«Бавария» встала на защиту Комана и осудила комментарии в его адрес.

Чуамени закрыл комментарии в своем аккаунте. То же самое сделал Рандаль Коло Муани.

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