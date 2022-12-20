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    Коман и Чуамени получили расистские оскорбления из-за незабитых пенальти в финале ЧМ-2022

    Сборная Франции проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче чемпионата мира.

    11-метровые не реализовали Кингсли Коман и Орельен Чуамени.

    После этого оба футболиста получили расистские оскорбления в соцсетях.

    «Бавария» встала на защиту Комана и осудила комментарии в его адрес.

    Чуамени закрыл комментарии в своем аккаунте. То же самое сделал Рандаль Коло Муани.

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    Источник: Eurosport

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1978

      Эном айс 43 минуты назад

      "Фёдор Михалыч" (к примеру ) уже четыре года получает российские оскорбления..
      И в *** не дует.
      Нежные какие.

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      Рейтинг: +1790

      gor77 1 час назад

      Если вы внимательно послушаете высказывания французских болельшиков, именно французских!, то фамилии Гризманн, Жиру, Льёрис, Дешам они будут говорить, но никогда не услышите имена тех футболистов, о которых здесь идёт речь. Даже Мбаппе редко упоминают. У них это некое табу. Увы, но это реалии современной Франции.(((

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      Рейтинг: +12422

      Алексей З 1 час назад

      В каждой стране , в каждой нации есть неадекватные мерзавцы, от этого никуда не деться.

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      Рейтинг: +72

      Slavan52 1 час назад

      Так они все одинаковые были. Это же сборная колоний

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      Рейтинг: +12422

      Алексей З > Slavan52 1 час назад

      Такие как ты и пишут пакости и оскорбления.
      Гризманн, Льорис, Жиру , Фернандес , Павар, но разве вам докажешь.
      Вспомни сб.СССР где рядом играли армяне, грузины , русские, украинцы ,казахи, литовцы и узбеки.
      Как это по твоему сборная колоний была ?

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      Рейтинг: +3404

      acor94 > Алексей З 19 минут назад

      Ну вы сравнили. Украинца и белоруса и француза и африканца. Первые хотя бы общую границу и историю имеют.

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