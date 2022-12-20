Тренер «Крыльев» Осинькин: «Пиняев сказал мне, что к нему проявляет интерес европейский клуб»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном уходе Сергея Пиняева из клуба.

«Действительно, у нас с Сергеем хорошие отношения. Мы говорили и сегодня в том числе. Мы успели переговорить, но нового добавить нечего.

Наверное, только то, что я сказал. Он должен ко мне прислушаться и к тем многим людям, кто его сопровождал на протяжении долгого времени. И к семье, в том числе.

Нужно со всеми поговорить, но само решение нужно принимать самому. Он уже взрослый 18-летний парень, свою футбольную дорогу нужно нащупать и по ней пойти. Надеемся, с «Крыльями» ему будет по пути ещe какое-то время.

Был вариант и со «Спартаком»? В клуб официально ничего не приходило. Но уровне разговоров был не только «Спартак», хватало ещe команд.

В такой серьeзной форме не было европейских команд. Хотя сегодня он мне сказал, что какой-то европейский клуб проявляет интерес, но это пусть он сам озвучивает», – заявил Осинькин.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В ноябре он дебютировал за сборную России.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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