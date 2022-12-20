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    Тренер «Крыльев» Осинькин: «Пиняев сказал мне, что к нему проявляет интерес европейский клуб»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном уходе Сергея Пиняева из клуба.

    «Действительно, у нас с Сергеем хорошие отношения. Мы говорили и сегодня в том числе. Мы успели переговорить, но нового добавить нечего.

    Наверное, только то, что я сказал. Он должен ко мне прислушаться и к тем многим людям, кто его сопровождал на протяжении долгого времени. И к семье, в том числе.

    Нужно со всеми поговорить, но само решение нужно принимать самому. Он уже взрослый 18-летний парень, свою футбольную дорогу нужно нащупать и по ней пойти. Надеемся, с «Крыльями» ему будет по пути ещe какое-то время.

    Был вариант и со «Спартаком»? В клуб официально ничего не приходило. Но уровне разговоров был не только «Спартак», хватало ещe команд.

    В такой серьeзной форме не было европейских команд. Хотя сегодня он мне сказал, что какой-то европейский клуб проявляет интерес, но это пусть он сам озвучивает», – заявил Осинькин.

    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В ноябре он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    https://www.championat.com/football/news-4934507-osinkin-pinyaev-skazal-k-nemu-proyavlyaet-interes-evropejskij-klub-pust-ozvuchivaet-sam.html?utm_source=copypaste

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