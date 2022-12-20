Хави: «Месси – лучший футболист в истории. Ему не хватало титула чемпиона мира»

Главный тренер «Барселоны» Хави поздравил экс-одноклубника Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

«Один из лучших матчей, что я видел за свою жизнь. Думаю, Аргентина была сильнее и заслужила победу.

Мне жаль своих футболистов Дембеле и Кунде, но нужно поздравить Лионеля Месси, который наконец выиграл свой чемпионат мира. Именно этого не хватало в его карьере. Лео — лучший футболист в истории и мой друг», — сказал Хави.

Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти, Месси сделал дубль.

Форвард «ПСЖ» впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Его признали лучшим игроком турнира в Катаре.

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