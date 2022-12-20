Хави: «Месси – лучший футболист в истории. Ему не хватало титула чемпиона мира»

Главный тренер «Барселоны» Хави поздравил экс-одноклубника Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
«Один из лучших матчей, что я видел за свою жизнь. Думаю, Аргентина была сильнее и заслужила победу.
Мне жаль своих футболистов Дембеле и Кунде, но нужно поздравить Лионеля Месси, который наконец выиграл свой чемпионат мира. Именно этого не хватало в его карьере. Лео — лучший футболист в истории и мой друг», — сказал Хави.
- Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти, Месси сделал дубль.
- Форвард «ПСЖ» впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
- Его признали лучшим игроком турнира в Катаре.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: сайт канала «Барселоны«