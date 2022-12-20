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    Хави: «Месси – лучший футболист в истории. Ему не хватало титула чемпиона мира»

    Главный тренер «Барселоны» Хави поздравил экс-одноклубника Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

    «Один из лучших матчей, что я видел за свою жизнь. Думаю, Аргентина была сильнее и заслужила победу.

    Мне жаль своих футболистов Дембеле и Кунде, но нужно поздравить Лионеля Месси, который наконец выиграл свой чемпионат мира. Именно этого не хватало в его карьере. Лео — лучший футболист в истории и мой друг», — сказал Хави.

    • Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти, Месси сделал дубль.
    • Форвард «ПСЖ» впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
    • Его признали лучшим игроком турнира в Катаре.

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    Источник: сайт канала «Барселоны«

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2066

      Maxi_7 24 минуты назад

      Фановый рандомный турнирчик сборных ничего не решает в определении лучшего игрока. Решает только клубный футбол, а в нём Месси обтекает уже 7 лет к ряду после безвольных проигрышей в ЛЧ, где все топовые игроки находятся в равных условиях. Посмотрим, что он покажет в этом году. И сможет ли он выиграть хотя бы 2 ЛЧ подряд, про 3 я и не говорю даже...

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      Рейтинг: +1124

      Александр52 1 час назад

      Можно представить каких усилий стоило это поздравление в адрес Месси ? Сначала заговорил о Дембеле с Кюнде, и только потом о Месси. Какое лицемерии !!!

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